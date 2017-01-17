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۲۸ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۵۶

مهار شعله های آتش در ساختمان نیمه کاره /حادثه تلفات جانی نداشت

مهار شعله های آتش در ساختمان نیمه کاره /حادثه تلفات جانی نداشت

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از وقوع آتش سوزی شبانه در یک ساختمان نیمه کاره در بزرگراه شهید مدرس خبر داد و گفت: این حادثه تلفات جانی نداشت .

سید جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره جزئیات این حادثه اظهارداشت: ساعت ۲۰:۲۸ شب گذشته حادثه آتش سوزی در مسیر شمال به جنوب بزرگراه شهید مدرس قبل از خیابان ظفر به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی اعلام و نیروهای ۴ ایستگاه به همراه چند دستگاه تانکر آب، چندین دستگاه خودروی تنفسی و ۲ دستگاه نردبان هیدرولیک به محل اعزام شدند.

وی افزود: آتش سوزی در طبقه اول و دوم یک ساختمان نیمه کاره ۴ طبقه که به گفته همسایگان سال ها به حال خود رها شده بود، اتفاق افتاد.  هر طبقه از این ساختمان به وسعت ۲۰۰ متر و پنجره های آن با استفاده از مصالح کاملا پوشانده شده بود به طوریکه وضعیت داخلی ساختمان اصلا مشخص نبود.

سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران افزود: آتش نشانان از ۳ طرف با استفاده از نردبان هیدرولیک و تجهیزات ایمنی عملیات را آغاز کردند.

ملکی گفت: به دلیل بسته بودن پنجره ها، دود و حرارت غلیظی در ساختمان حبس شده بود که با زبانه کشیدن آتش، نیروها با تلاش بسیار حریق را مهار و موفق به جلوگیری از سرایت آن به اطراف شدند. خوشبختانه مورد مصدومیت در این حادثه وجود نداشت و با تخلیه دود و ایمن سازی محل حادثه، عملیات در ساعت ۴ بامداد به پایان رسید.

کد مطلب 3879357

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