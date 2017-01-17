به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «ماهی کور» مجموعه داستان‌های لحظه‌ای یا خیلی کوتاه است که توسط جیمز توماس و رابرت شپارد از نویسندگان مطرح دنیا انتخاب شده است. داستان لحظه‌ای (flash fiction) گونه‌ای ادبی است که بیش از یک دهه پیش به عنوان شکلی از ادبیات معاصر پذیرفته شده است.

توماس و شپارد برای جمع آوری این آثار در کنار هم معیارهایی را در نظر گرفته‌اند مثلا اینکه داستان‌ها به خاطرسپردنی باشند و نیز خواننده را به شکلی احساسی و خردمندانه تکان دهند.

همانطور که از متن و محتوای داستان‌ها مشخص است نویسندگان کتاب «ماهی کور» برای گزینش و انتخاب داستان‌ها، زمان زیادی صرف کرده‌اند و با ظرافت خاصی داستان‌ها را در کنار هم قرار داده‌اند تا جایی که در ابتدای کتاب از زبان این دو می‌خوانیم: «ما امیدواریم خواننده این کتاب برخی از این داستان‌ها را به خاطر سپردنی بیابد و از کشف آن‌ها آنقدر که ما در هنگام ساختن این کتاب لذت بردیم، لذت ببرد».

کتاب «ماهی کور» در حوزه ادبیات داستانی مجموعه‌ای خاص و با رویکردی جدید است. رویکردی که به دنبال داستان‌هایی به دور از هرگونه پیچیدگی است و به دلیل کوتاهی‌شان منجر به انتقال حسی خوب به خواننده می‌شود. این ویژگی سبب شده تا «ماهی کور» ‌اثری دوست‌داشتنی برای عاشقان مینی‌مال به شمار آید.

کتاب «ماهی کور» با ترجمه علی بخشی در ۱۲۸ صفحه و در قطع رقعی به بهای ۱۰ هزار تومان با شمارگان دو هزار نسخه از سوی نشر پله منتشر شده است.