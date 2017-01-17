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۲۸ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۲۹

با هدف حضور در مسابقات قهرمانی آسیا؛

هشتمین اردوی تیم ملی هندبال بانوان آغاز شد

هشتمین اردوی تیم ملی هندبال بانوان آغاز شد

هشتمین اردوی تیم ملی هندبال بانوان ایران با هدف حضور در رقابت های قهرمانی آسیا از صبح امروز در تهران آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اردوی آماده سازی تیم ملی هندبال بانوان  جهت شرکت در شانزدهمین دوره رقابت های قهرمانی آسیا از امروز سه شنبه ٢٨  دی  تا ۳ بهمن ماه در تهران برگزار می شودمرضیه یوسف سرمربی تیم ملی بانوان اسامی  ۲۲ بازیکن را جهت شرکت در این اردو فراخوانده است.

اسامی دعوت شده ها به شرح زیر می باشد:

سیران احمدی، مژگان قهرمانی، شقایق پاپیری، سمیره علی رمائی، اسری زندی، الناز رمضانپور، نرگس شیخی، مریم یوسفی، هانیه لک، نیوشا مراد بخش، ساناز رجبی، آرزو محمدی، مینا وطن پرست، فاطمه موسوی، مژده کاراوند، سمیه شهریاری، سهیلا هیأت، صونا بیداد، الناز قاسمی، فاطمه خلیلی، شیدا فلاحی و راضیه جانباز

طاهره مبری سرپرست، مرضیه یوسف سرمربی و نشمین شافعی مربیگری این تیم را برعهده دارند.

مسابقات هندبال قهرمانی بانوان آسیا از ۲۳ اسفند تا ۲ فروردین در کره جنوبی برگزار می شود.

کد مطلب 3879422

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