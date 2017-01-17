قابلیت های جدید سامانه گمرکی/تله های الکترونیکی گمرک برای قاچاق

به گزارش خبرنگار مهر، علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی به همراه معاونانش، امروز از قابلیت های جدید سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی رونمایی کردند. این سامانه ها در راستای تکمیل گمرک الکترونیک و نیز روند هوشمندسازی فرآیند انجام تشریفات گمرکی، پیاده سازی و اجرایی شده است.

در این میان، تله‌های الکترونیکی گمرک برای مبارزه با قاچاق کالا با اتصال الکترونیکی بارنامه به سامانه جامع امور گمرکی تکمیل و تبادل الکترونیکی اطلاعات میان انبارهای سازمان بنادر و گمرک آغاز شد. بر اساس این برنامه، در گام اول قبض انبار الکترونیک انبارهای طرف قرارداد با سازمان بنادر و دریانوردی، از طریق سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی در منطقه ویژه شهید رجایی به بارنامه متصل شده و با فراهم شدن این امکان، خروج کانتینرهای موضوع بارنامه‌های اظهاری به گمرک بعد از صدور پروانه‌های الکترونیکی از محوطه‌های بندری و انبارهای طرف قرارداد با سازمان بنادر و دریانوردی، امکان‌پذیر خواهد بود.

دریافت الکترونیکی این اطلاعات در راستای پوشاندن خلا موجود و با توجه به مدل تبادل داده سازمان جهانی گمرک برمبنای دریافت اطلاعات بارنامه‌ها از مبدأ انجام می‌شود و با اجرایی شدن این برنامه، تله‌های الکترونیکی گمرک برای مبارزه با قاچاق کالا تکمیل خواهد شد.

در این میان، برنامه اصلی گمرک، دسترسی به مانیفست بار کشتی‌ها و یا اصطلاحاً کریرها در زمان تخلیه بار و صدور تالی بوده و این موضوع اجرایی شده است. بر این اساس، مانیفست کشتی فهرست کل کالاهای موجود در کشتی است که در اختیار ناخدای هر کشتی بوده و در زمان تخلیه از روی مانیفست کشتی، اصطلاحاً تالی تخلیه صادر می‌شود و سپس به چندین بارنامه و هر بارنامه به نام یک شخص تقسیم می‌گردد.

بنابر اعلام گمرک اطلاعات مانیفست کشتی، اطلاعات قابل اتکایی هستند و در صورت ورود اطلاعات براساس تالی تخلیه در بنادر، زنجیره داده‌ها در سامانه جامع گمرکی تکمیل و کلیه اطلاعات ورودی برمبنای مانیفست الکترونیکی، بارنامه، قبض انبار، اظهارنامه و بیجک انبارها تقاطع‌گیری می‌شود و عملاً امکان تخلف از بین می‌رود.