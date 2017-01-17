حضور عناصر گروه تروریستی «لشکر جنگوی» در ولایت زابل افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «افق»، «بسم الله افغان مل» والی زابل از حضور خانواده های تروریست های خارجی از جمله عناصر گروه تروریستی لشکر جنگوی در این ولایت خبر داد.

وی در ادامه افزود: این عناصر تروریستی، پاکستانی، ازبک و تاجیک هستند که از پاکستان به این ولایت آمده اند.

«غلام جیلانی فراهی» مسئول امنیتی این ولایت نیز با تایید گفته‌های والی زابل گفته است: آمار دقیقی از تعداد عناصر تروریستی خارجی در دست ندارد اما بر اساس اظهارات مردم منطقه تعداد ۳۰۰ خانواده از تروریست های خارجی در شهرهای «خاک افغان»، «دای چوپان» و «ارغنداب» حضور دارند و محل زندگی خود را تغییر می‌دهند.

این درحالی است که «آسوشیتد پرس» پیش از این به نقل از سخنگوی گروه لشکر جنگوی گزارش داده بود که یک فرمانده این گروه در حال سفر به ولایت زابل افغانستان توسط یک فرد مهاجم به قتل رسیده است.

لازم به ذکر است لشکر جنگوی یک گروه افراطی است که در پاکستان فعالیت دارد و شیعیان این کشور را به شهادت می رساند.

تروریست های خارجی نزدیک به دوسال است که در ولایت زابل حضور دارند و در زمستان سال ۱۳۹۴ تعداد ۳۱ مسافر را از بزرگراه کابل به قندهار ربوده بودند.

اهالی مناطق همجوار ولایت زابل نیز می‌گویند که صدها خانواده از تروریست های خارجی در ولایت زابل حضور دارند و حتی از مردم منطقه زمین نیز خریداری کرده‌اند.