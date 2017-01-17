عامل حمله به باشگاه شبانه استانبول در افغانستان آموزش دیده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «رها»، «واسیپ شاهین» فرماندار شهر استانبول ترکیه اعلام کرد: عامل حمله به باشگاه شبانه در شب سال نو میلادی، اهل ازبکستان است که در افغانستان آموزش دیده است.

به گفته وی، این مهاجم که «عبدالقدیر ماشاریپوف» نام دارد اعتراف کرده است که حمله به باشگاه شبانه را انجام داده است.

فرماندار استانبول در ادامه افزود: اثر انگشت فرد بازداشت شده با مهاجم مطابقت دارد.

لازم به ذکر است؛ در زمان دستگیری عبدالقدیر فرزند چهار ساله وی نیز همراه او بود. این تروریست وابسته به داعش هم اکنون به اداره مرکزی پلیس استانبول منتقل شده است.

گفتنی است که یک مرد قرقیزستانی و سه زن به همراه ماشاریپوف بازداشت شدند.

شایان ذکر است که عامل تروریستی مذکور شب سال نو میلادی با حمله به یک باشگاه شبانه در شهر استانبول ترکیه ۳۹ نفر را به کام مرگ فرستاد.