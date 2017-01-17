به گزارش خبرنگار مهر، ویژه‌نامه فصلنامه رسانه با عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» در ۱۴۴ صفحه منتشر شد و روی دکه رفت. این شماره از فصلنامه یادشده، با توجه به نامگذاری سال ۱۳۹۵ به عملکرد رسانه‌ها، می‌پردازد.

«نسخه رسانه‌ای اقتصاد مقاومتی» نوشته حسن خجسته باقرزاده اولین مقاله این ویژه نامه است، که در آن به مواجهه همیشگی گروه‌های تولیدی رسانه‌ها با مسئولان سازمان‌ها و وزارتخانه پرداخته شده است.

محمد سلطانی‌فر و محسن ایلچی در مقاله دوم این ویژه نامه به ارائه مدل گفتمان‌سازی رسانه‌ای اقتصاد مقاومتی پرداخته‌اند و ضمن بررسی نقش ابعاد ارتباطی اقتصاد مقاومتی، مدل چرخه گفتمان‌سازی اقتصاد مقاومتی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.

بررسی ابعاد مفهومی اقتصاد مقاومتی سومین مقاله این ویژه‌نامه به قلم سیدمجید قاسمی است. این مقاله تلاشی برای فهم دقیق از مفاهیم و مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی است.

محمدجواد محسن‌زاده در چهارمین مقاله این فصلنامه به نقش روابط‌عمومی‌ها در تحقق اقتصاد مقاومتی می‌پردازد. نویسنده در این مقاله معتقد است: «بی‌تردید کارشناسان روابط‌عمومی‌ها به‌عنوان کانون مهم نظام ارتباطی و اطلاع‌رسانی یا استفاده از ابزار هنر و بهره‌مندی از دانش ارتباطات گرافیکی و فناوری اطلاعات، نقش تعیین‌کننده‌ای در تنویر افکار عمومی دارند.»

نگاهی به حال و آینده چارچوب‌های شناختی هنجاری اقتصاد مقاومتی در افکار عمومی و رسانه‌ها با استفاده از روش CLA، پنجمین مقاله این شماره فصلنامه به قلم محمد پیرعلی است. وی در این مقاله تلاش دارد تا با ارائه یک بینش و درک کلی نسبت به مقوله مصرف و دیدگاه‌های گوناگون افکار عمومی، وضعیت مطلوبی را با استفاده از اقتصاد مقاومتی ترسیم کند.

مقالات دیگر این شماره فصلنامه رسانه به «نگرش خبرنگاران اقتصادی به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» نوشته افسانه مظفری و محسن ایلچی، «اقتصاد مقاومتی از منظر اقتصاد سیاسی» نوشته محمدصادق جنان‌صفت و «اعتماد، لازمه اقتصاد مقاومتی» نوشته زهره جوادیه است.