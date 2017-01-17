سال آینده شاخص های آموزش و پرورش خوزستان بهبود می یابند

به گزارش خبرنگار مهر، علی حسین حسین زاده پیش از ظهر امروز سه شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش خوزستان در سالن جلسات استاندار با تسلیت درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی اظهار کرد: اعتقاد دارم که بسیاری از موضوعات مطرح شده در این شورا را همه اعضا می دانند؛ بنابراین باید وارد اقدام و عمل شویم.

وی افزود: امروزه همه از تاثیرات مثبت حرکات ورزشی بر آموزش و یا لزوم تقویت بهداشت و تغذیه در مدارس آگاه هستند و باید به دنبال کار و برنامه در کنار تحقق اهداف در این زمینه ها برویم.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان با اشاره به لزوم بررسی اثربخشی امور در همه زمینه ها تصریح کرد: با حمایت استاندار شاهد بهبود شاخص های آموزش و پرورش خوزستان در سال آینده خواهیم بود و انشاالله این روند پیشرفتی سرعت بیشتری هم به خود بگیرد.

حسین زاده بیان کرد: تیم جدید مستقر شده در استانداری یکی از وظایف اصلی خود را گفتمان سازی و مهمترین آن را فرهنگی ـ آموزشی می داند. همچنین برنامه داریم تا این گفتمان فرهنگی را به عنوان یک راهبرد در خوزستان نهادینه می کنیم.

وی در پایان عنوان کرد: مصوبه اختصاص اعتبارات لازم برای تجهیزات مدارس را در این جلسه می توان تصویب کرد. امیدوارم سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز حمایت لازم را در این خصوص داشته باشد.