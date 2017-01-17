به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «بی بی سی»، اداره هوانوردی افغانستان اعلام‌ کرد که موسسه «الغرافه» قطر فرودگاه ولایت فراه در غرب افغانستان و هم مرز با ایران را توسعه می‌دهد.

بر اساس تفاهم نامه ای که میان اداره هوانوردی افغانستان و موسسه الغرافه قطر امضا شد، این موسسه فرودگاه فراه را به طول ۸۰۰ متر و عرض ۳۵ متر توسعه خواهد داد.

این تفاهم نامه میان «حامد ظاهر» رئیس اداره هوانوردی افغانستان و «شیخ علی جاسم آل ثانی» رئیس موسسه الغرافه قطر دیروز در شهر فراه با حضور مقامات محلی این ولایت امضا شده‌ است.

«محمد قاسم وفایی زاده» معاون برنامه ریزی اداره هوانوردی افغانستان گفت: با پایان کار توسعه فرودگاه فراه امکان تبدیل شدن آن به یک فرودگاه بین‌المللی در افغانستان فراهم می‌شود.

کار توسعه این فرودگاه قرار است تا ۱۸ ماه دیگر به پایان می رسد.

اکنون نیز خط پرواز فرودگاه فراه هزار و ۷۰۰ متر طول و ۳۵ متر عرض دارد. با توسعه این خط پرواز، اداره هوانوردی افغانستان اعلام کرده است که امکان فرود و پرواز هواپیماهای بزرگ از نوع ایرباس ۳۱۹، ۳۲۰ و ۳۲۱ و هواپیمای بوئینگ ۷۳۷، ۴۰۰ الی ۸۰۰ و هواپیماهای MD با در نظر گرفتن استاندردها فراهم می‌شود.