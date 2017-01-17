رونمایی از صدپروژه ملی در روزهای آینده/محیط کسب و کار بهتر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی طیب نیا در مراسم رونمایی از سامانه های جدید گمرکی گفت: در سال ۹۳ حدود ۸۶ درصد از درآمدهای گمرکی با استفاده از شروع به کار سامانه های جامع این بخش با رشد مواجه بود که در سال جاری این رقم، به بیش از ۴۰ درصد خواهد رسید، این در حالی است که کالا از هر نقطه ای که بارگیری شود، اطلاعات آن در گمرک موجود است و دولت میداند چه کالایی را چه فردی و با چه قیمتی وارد کشور کرده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: راه اندازی این سامانه ها به مبارزه با قاچاق کالا کمک میکند؛ این در حالی است که وزارت اقتصاد اقدامات خوبی را در جهت بهبود محیط کسب و کار، شفافیت اقتصادی و تأمین منابع مالی پایدار انجام داده است که بر این اساس، ۱۰۰ مورد از اقدامات را در ۱۰۰ روز آینده رونمایی خواهیم کرد.
وی تصریح کرد: در حال حاضر، مجموعه سامانه ها به نوعی تدبیر شده که ارتباط ماموران گمرک با ارباب رجوع قطع شود و اثری از مراجعات گسترده به گمرکات نباشد؛ این در حالی است که باید تمام تلاش خود را صورت دهیم تا وضعیت بهتر شود.
همچنین مسعود کرباسیان، رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز در این مراسم گفت: در حال حاضر یکی از مباحث مهم گمرکی، متصل نبودن انبارهای خارج از گمرک است که البته مبادله اطلاعات با نهادها انجام میشود؛ این در حالی است که در حال حاضر، سامانه گمرک و مالیات به یکدیگر متصل شده و همکاری خوبی صورت گرفته است.
وی اظهار داشت: بر این اساس از کارتهای بازرگانی یکبار مصرف مالیات علیالحساب ۴ درصد گرفته میشود تا با این روش مالیات آنها اخذ خواهد شد؛ ضمن اینکه با این روش و اقدامات انجام شده، دیگر شاهد معوقه شدن مالیات واردات و کارتهای بازرگانی نخواهیم بود.
کرباسیان همچنین در ارتباط با پرونده ۳ هزار میلیاردی شرکت کرهای گفت: گمرک بر اساس کنوانسیون بینالمللی وظایف خود را انجام میدهد و شرکتی که قطعات منفصله بیاورد که با پرچ و جوشکاری به کالای کامل تبدیل شود، از سطح تعرفه قطعات به تعرفه کالای کامل تغییر خواهد یافت.
وی تصریح کرد:بر همین اساس، تعرفه لوازم خانگی ۷۴ درصد است و طبق اطلاعات این قطعات از گمرکات مختلف وارد شده که اجزاء یک کالای کامل هستند. همچنین فروشنده آن نیز مشخص است، به همین دلیل باید تعرفه کامل پرداخت شود؛ در عین حال حسابرسی پس از ترخیص یکی از وظایف قانونی گمرک است که انجام میشود؛ این در حالی است که کانال سبز با روسیه برای فعالان مجاز ایجاد شده و ۱۵ درصد بخشودگی تعرفه داریم، همچنین این دروازه با آذربایجان و ترکیه نیز انجام خواهد شد.
رئیس کل گمرک همچنین گفت: در گذشته برخی تریلرها هنگام باسکول یک محور چرخهای خود را بیرون انداخته تا وزن را کمتر نشان دهند که اکنون، با سیستمی شدن جلوی این موضوع گرفته شده است.
نظر شما