به گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستاری، امروز در دومین کنفرانس ملی «مهندسی و تکنولوژیهای سبز برای آینده پایدار» عنوان کرد: با پول دولت نمی توان کسب و کار ایجاد کرد.
وی با بیان اینکه اکنون نسل جدیدی در کارافرینی در حال به وجود آمدن است، افزود: اعطای وام به شرکتهای دانشبنیان خیانت است و شرکتهای نوپا نیاز به ایجاد فضای کسب و کار دارند و به وام نیازی ندارند.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با بیان اینکه دولت موظف است محیط کسب و کار را ایجاد کند، اظهار داشت: ما در این دولت، بر اساس قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان، به این شرکتها حق تنفس داده ایم.
ستاری با بیان اینکه من همیشه به اقتصاد نفتی میتازم، ادامه داد: چرا که ما قبل از اقتصاد نفتی تمدن پیشرفتهای داشتیم و باید به درستی راه توسعه را در پیش میگرفتیم و بحث اقتصاد مقاومتی و مردمی کردن اقتصاد در دولت نیز به دنبال اجرایی کردن این هدف است. در تلاشیم که این مساله را در کشور نهادینه کنیم تا جوانان کارافرین شوند.
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