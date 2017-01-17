  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۲۸ دی ۱۳۹۵، ۱۳:۵۹

ستاری:

همیشه به اقتصاد نفتی می‌تازم/ دانش بنیان ها به وام نیاز ندارند

همیشه به اقتصاد نفتی می‌تازم/ دانش بنیان ها به وام نیاز ندارند

معاون علمی و فناوری با بیان اینکه شرکتهای دانش بنیان به وام نیاز ندارند، گفت: آنها به فضای کسب و کار نیاز دارند که دولت باید این فضا را برای آنها فراهم کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستاری، امروز در دومین کنفرانس ملی «مهندسی و تکنولوژی‌های سبز برای آینده پایدار» عنوان کرد: با پول دولت نمی توان کسب و کار ایجاد کرد.

وی با بیان اینکه اکنون نسل جدیدی در کارافرینی در حال به وجود آمدن است، افزود: اعطای وام به شرکت‌های دانش‌بنیان خیانت است و شرکت‌های نوپا نیاز به ایجاد فضای کسب‌ و کار دارند و به وام نیازی ندارند.

معاون علمی‌ و فناوری رئیس جمهور با بیان اینکه دولت موظف است محیط کسب‌ و کار را ایجاد کند، اظهار داشت: ما در این دولت، بر اساس قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، به این شرکت‌ها حق تنفس داده ایم.

ستاری با بیان اینکه من همیشه به اقتصاد نفتی می‌تازم، ادامه داد: چرا که ما قبل از اقتصاد نفتی تمدن پیشرفته‌ای داشتیم و باید به درستی راه توسعه را در پیش می‌گرفتیم و بحث اقتصاد مقاومتی و مردمی کردن اقتصاد در دولت نیز به دنبال اجرایی کردن این هدف است. در تلاشیم که این مساله را در کشور نهادینه کنیم تا جوانان کارافرین شوند.

کد مطلب 3879664

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها