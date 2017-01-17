رمان «صندلی برای یک نفر و نصفی» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، «صندلی برای یک نفر و نصفی» داستان گربهای ایرانی است که در طی ماجرایی وارد یک خانه میشود و در کنار دو نوجوان اتفاقهایی را خلق میکند. این کتاب به خودخواهی انسانها و آسیبهایی که بر زندگی آنها وارد میکند، میپردازد.
خانوادهها، روابط انسانی و دوستی با حیوانات موضوعهای دیگر این کتاب را تشکیل میدهند.
«گلچهره انگار همهچیز بود برای بچهها، همهی چیزهایی که من نمیتوانستم باشم. ساکت نگاه میکردم که برگشتند و رفتند اتاقشان. سکوت بر خانه حاکم شد. خندهی بچهها با مجید کوچ کرد و رفت. حالا صدای نفس کشیدنشان هم نمیآمد. مجید نبود، هوتو نبود، گلچهره نبود، بچهها هم نبودند انگار. فردای آن شب سیبی از یخچال برداشتم. با چاقو رویش چشم و ابرو و دهان درآوردم و رفتم اتاق بچهها. نشسته بودند و با اسباببازیهایشان ور میرفتند. سیب را گرفتم طرفشان.»
این اثر در قالب داستانهای تخیلی خلق شده و ویراستاری آن را علی خاکبازان بر عهده داشته است.
مخاطبان این کتاب گروه سنی «د و هـ» (دوره اول و دوم متوسطه) هستند.
این کتاب در ۱۸۶ صفحه و با قیمت ۱۰هزار تومان قابل خریداری از تمامی فروشگاههای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سراسر کشور است.
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