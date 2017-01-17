تاخیر دو روزه در باز شدن زاینده رود به خاطر درخواست کشاورزان است

حسین محمدرضایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به اینکه مقرر بود بامداد امروز آب از دریچه‌های سد زاینده رود برای نیمه دوم کشت پاییزه کشاورزان باز شود اما به درخواست کشاورزان بامداد سی ام دیماه آب باز می‌شود.

وی بیان داشت: کشاورزان به دلیل ساماندهی کف رودخانه و برای باز کردن تعدادی از آب بندهای باقی مانده درخواست دادند که دو روز دیرتر آب باز شود.

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان تصریح کرد: میزان بارش‌ها و بارندگی‌ها در اسفندماه مشخص می‌کند که آب برای مرحله دوم کشت غله در چه زمانی باز شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۷۰۰ میلیمتر بارش در سرچشمه زاینده رود داشتیم که باید ۶۰۰ میلیون مترمکعب آورد داشته باشیم اما به خاطر مسائل آبخیزداری در چهارمحال بختیاری، میزان آب ذخیره شده کمتر از این میزان است و این روند ذخیره آب با تاخیر مواجه شده است.

محمد رضایی اعلام کرد: باز شدن آب به مدت ۲۲ روز برای کشت پاییزه کشاورزان تنها حدود ۴۰ درصد زمین‌های کشاورزی شرق اصفهان را زیر کشت می‌برد.