دلار ۵۲ تومان ارزان شد/گرانی ۲۳۰۰ تومانی سکه طرح جدید

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات بازار آزاد امروز(سه شنبه) تهران، قیمت دلار باز هم بر مدار کاهش قرار گرفت، به نحوی که نرخ هر دلار آمریکا با ۵۲ تومان کاهش به ۳۸۶۲ تومان رسید، در عین حال هر یورو با کاهش ۱۳ تومانی ۴۲۹۵ تومان، هر پوند ۴۸۳۳ تومان، درهم امارات ۱۰۹۸ تومان و لیر ترکیه ۱۰۸۲ تومان است.

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با افزایش ۲۳۰۰ تومانی به یک میلیون و ۱۸۶ هزار تومان رسید، در عین حال نرخ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز یک میلیون و ۱۵۵ هزار تومان، نیم سکه ۶۰۲ هزار تومان، ربع سکه ۳۱۹ هزار تومان و سکه یک گرمی، ۲۰۵ هزار تومان است.

در عین حال، هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۱۸ دلار و ۱۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۱۱۵ هزار و ۵۲۴ تومان است.