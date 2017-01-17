ارائه وام ازدواج ۱۰ میلیونی ازدواج به ۷۰۰ هزار جوان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا رستمی افزود: در شورای عالی جوانان ابتدا به ارائه گزارش عملکرد دولت در حوزه جوانان در سه سال و نیم اخیر پرداختیم و برنامه‌ها و اقدامات انجام شده در حوزه جوانان را در سطح ملی و استانی ارائه دادیم. در این جلسه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور- نسبت به انجام اقدامات گسترده‌ در حوزه جوانان ابراز رضایت کرد.

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در ادامه گفت: برای ادامه فعالیت‌های دولت در حوزه جوانان نیازمند همکاری‌های بیشتری در همه بخش‌های دولت هستیم و در این زمینه دکتر جهانگیری سه پیشنهاد در شورای عالی جوانان را به شور گذاشت که تصویب شد.

وی با اشاره به پیشنهاد اول بررسی شده در شورای عالی جوانان اظهارکرد: به منظور فراهم شدن امکان ارزیابی عملکرد دولت در حوزه جوانان در تمام بخش‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی ، تمام دستگاه‌های دولتی در سطح ملی و استانی مکلف شدند که گزارش عملکرد خود را در حوزه جوانان تا پایان سال ۹۵ بر اساس چهارچوب طراحی شده از سوی دبیرخانه ستاد ملی ساماندهی و شورای عالی جوانان تهیه و ارایه کنند.

رستمی افزود: با انجام این کارکمیت و کیفیت برنامه‌های اجرا شده در طول چهارساله فعالیت دولت روشن و امکان نظارت و رصد برنامه‌های جوانان در تمام دستگاه‌های دولتی فراهم شود. در این جهت قرار است گزارش‌های فصلی به طور مرتب از سال آینده تهیه و در اختیار دبیرخانه شورای عالی جوانان گذاشته شود.

وی با بیان اینکه یکی دیگر از مصوبات شورای عالی جوانان مربوط به سمن‌های جوانان بود، گفت: سمن‌های جوانان به عنوان یکی از اولویت‌های مهم دولت در جهت توسعه مشارکت اجتماعی مطرح بوده است. در حال حاضر تعداد سازمان‌های مردم نهاد جوانان از نظر کمی افزایش یافته است بنابراین ضرورت دارد همه دستگاه‌های اجرایی در جهت توانمندسازی آن‌ها اقدام کنند.

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان اضافه کرد: بر اساس مصوبه شورای عالی جوانان قرار شد تمام دستگاه‌های دولتی ماموریت‌ها و فعالیت‌های قابل واگذاری خود به سازمان‌های مردم نهاد جوانان را احصا کنند و در اختیار دبیرخانه شورای عالی جوانان قرار دهند و با اولویت، دستگاه‌های دولتی اقدام به همکاری‌ با سمن‌های جوانان برای واگذاری این فعالیت‌ها کنند البته فهرست ماموریت‌ها و فعالیت‌های قابل واگذاری به شورای عالی جوانان ارائه می‌شود تا در جلسه آینده این شورا به صورت یک مصوبه قانونی درآید.

وی با اشاره به فعالیت‌های بانک مرکزی در زمینه اعطای وام ازدواج به جوانان اظهار کرد: در سال جاری بانک مرکزی اقدام بزرگ و بی نظیری در زمینه پرداخت وام ازدواج ۱۰ میلیونی انجام داده است به گونه‌ای که بیش از ۷۰۰ هزار متقاضی وام ازدواج پرداخت شده است که این میزان تا پایان سال جاری به یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر افزایش می‌یابد.

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان افزود: مبلغ پرداخت شده برای وام ازدواج جوانان تا امروز، معادل سه برابر پرداختی سال گذشته و مجموع وام پرداختی در سال‌های ۹۳ و ۹۴ معادل ۹ ماهه سال ۹۵ است. بر اساس مصوبه شورای عالی جوانان قرار شد برای رصد وام ازدواج و ارتقای رضایتمندی جوانان، بانک مرکزی گزارش‌های فصلی منظمی را در زمینه اقدامات خود در حوزه پرداخت این وام به دبیرخانه شورای عالی جوانان ارائه دهد و این گزارش به اطلاع عمومی مردم نیز برسد.

وی افزود: بر اساس یکی دیگر از مصوبات شورای عالی جوانان تمام اعضای ستادهای ملی ساماندهی امور جوانان و اعضای ستادهای استانی باید فعالانه در تمام جلسات این ستاد حضور داشته باشند و منابع خود را برای اجرای مصوبات ستادهای ملی ساماندهی و شورای عالی جوانان به خدمت بگیرند. این کار باعث افزایش سطح مشارکت دستگاه‌ها در سطح ملی و استانی می‌شود علاوه بر آن دستگاه‌ها لازم نیست منتظر بودجه و اعتبارات جداگانه‌ای برای اجرای مصوبات ستاد ساماندهی باشند و از محل اعتبارات خود باید بودجه‌ای را تخصیص بدهند.

رستمی در پایان درباره سایر مصوبات شورای عالی جوانان اظهار کرد: اصلاح آئین نامه شورای عالی جوانان و ستاد ملی ساماندهی امور جوانان نیز در دستور کار قرار داشت. آئین‌نامه داخلی شورای عالی جوانان و آیین‌نامه ستاد ملی و استانی جوانان با چهارتغییر مصوب شد. بر اساس یکی از این مصوبات قرار است سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان‌ها و سازمان اداری استخدامی به عضویت ستاد ساماندهی امور جوانان درآیند.

