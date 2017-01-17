۲۶ روستای جوین از نعمت گاز بهره مند شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین جمشیدی ظهر سه شنبه با حضور در میان جمعی از مردم شهرستان جوین اظهار کرد: با توجه به این که طرح گاز رسانی به ۱۴ روستای شهرستان جوین با جمعیت ۱۳ هزار و ۷۰۹ نفر در حال اجرا است، امید داریم که این طرح تا پایان سال جاری به صورت کامل به بهره برداری برسد.

وی ادامه داد: این طرح چنانچه به طور کامل بهره برداری شود، میزان برخورداری جمعیت روستایی جوین از نعمت گاز از ۵۶ درصد به ۹۲ درصد افزایش می یابد.

فرماندار جوین تصریح کرد: در حال حاضر ۲۶ روستای بیش از ۱۰۰ خانوار این شهرستان با جمعیت ۲۲ هزار و ۷۹۶ نفر گازرسانی شده اند.

وی در ادامه با بیان اینکه ۹ روستا با جمعیت سه هزار و ۸۵۰ نفر در نواحی کوهستانی شهرستان جوین بدون گاز هستند، گفت: تلاش ما این است که در سال آینده طرح گاز رسانی به این روستاها نیز اجرا شود.