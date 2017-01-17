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۲۸ دی ۱۳۹۵، ۱۷:۰۵

فرماندار جوین:

۲۶ روستای جوین از نعمت گاز بهره مند شدند

۲۶ روستای جوین از نعمت گاز بهره مند شدند

سبزوار ـ فرماندار جوین از بهره مندی ۲۶ روستای بیش از ۱۰۰ خانوار جوین از نعمت گاز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین جمشیدی ظهر سه شنبه با حضور در میان جمعی از مردم شهرستان جوین اظهار کرد: با توجه به این که طرح گاز رسانی به ۱۴ روستای شهرستان جوین با جمعیت ۱۳ هزار و ۷۰۹ نفر در حال اجرا است، امید داریم که این طرح تا پایان سال جاری به صورت کامل به بهره برداری برسد.

وی ادامه داد: این طرح چنانچه به طور کامل بهره برداری شود، میزان برخورداری جمعیت روستایی جوین از نعمت گاز از ۵۶ درصد به ۹۲ درصد افزایش می یابد.

فرماندار جوین تصریح کرد: در حال حاضر ۲۶ روستای بیش از ۱۰۰ خانوار این شهرستان با جمعیت ۲۲ هزار و ۷۹۶ نفر گازرسانی شده اند.

وی در ادامه با بیان اینکه ۹ روستا با جمعیت سه هزار و ۸۵۰ نفر در نواحی کوهستانی شهرستان جوین بدون گاز هستند، گفت: تلاش ما این است که در سال آینده طرح گاز رسانی به این روستاها نیز اجرا شود.

کد مطلب 3879959

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