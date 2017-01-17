عضویت جزئی در اتحادیه اروپا را نمی خواهیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «ترزا می» نخست وزیر انگلیس امروز با شرکت در یک کنفرانس مطبوعاتی به تشریح راهبردهای کشورش در مذاکرات جدائی از اتحادیه اروپا «برگزیت» پرداخت.

«ترزا می» در این کنفرانس مطبوعاتی گفت: توافق مذکور (با اتحادیه اروپا) باید امکان آزادانه ترین تجارت کالاها و خدمات میان انگلیس و کشورهای عضو اتحادیه اروپا را میسر سازد. این توافق باید بتواند به شرکت های انگلیسی بیشترین آزادیِ ممکن را برای تجارت و فعالیت در بازارهای اروپائی اعطا کرده و متقابلاً تجّار اروپائی نیز باید توان انجام چنین اقدامی را داشته باشند.

وی تصریح کرد: آشکارا بگویم، آنچه من به دنبال آن هستم، به مفهوم عضویت در بازار واحد اروپائی نیست. انگلیس به دنبال عضویت نسبی در اتحادیه اروپا نبوده؛ بلکه پس از خروج از این اتحادیه (برگزیت)، لندن مُدلی را از تجارت در پیش خواهد گرفت که پیشتر توسط سایر کشورها مورد استفاده قرار می گرفت.

نخست وزیر انگلیس تأکید کرد: ما در حال تَرک اتحادیه اروپا هستیم، نه رها کردن اروپا. ما به پیگیری توافق تجارت آزادی جسورانه و متهورانه با اتحادیه اروپا خواهیم پرداخت. موفقیت اروپا در منافع انگلیس قرار دارد.

لازم به ذکر است، مردم انگلیس در ۲۳ ژوئن سال گذشته میلادی (۲۰۱۶) با شرکت در یک همه پرسی به خروج از اتحادیه اروپا رأی دادند؛ اما تا کنون فرایند خروج که لازمه آن به جریان انداختن ماده ۵۰ معاهده لیسبون است، شروع نشده است.

این در حالیست که پیشتر قرار بود این اقدام تا پیش از پایان ماه مارس ۲۰۱۷ آغاز شود.