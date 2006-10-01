به گزارش خبرنگار مهر در كرج، حميد اندرزچمني در نشستي مطبوعاتي با خبرنگاران گفت: "62 اثر از اين تعداد به موضوع اعتياد، 28 اثر به معضلات اجتماعي، 11 اثر به ترافيك و 9 اثر به موضوعات ديگر پرداخته اند."

وي افزود: "مدت زمان فيلم هايي كه در جشنواره نمايش داده خواهد شد از 110 ثانيه تا 90 دقيقه متغير است كه بخشي از آنها در بخش جنبي به نمايش درمي آيند. اين جشنواره كار خود را از 15 مهرماه در سالن اجتماعات باشگاه ميلاد كرج آغاز خواهد كرد و 17 مهرماه به كار خود پايان مي دهد."

همچنين بخشي از فيلم هاي جشنواره در سالن آمفي تئاتر فرهنگسراي كوثر به نمايش درمي آيند. مهلت ارسال آثار به اين جشنواره كه در سه بخش مستند، انيميشن و داستاني برگزار مي شود تا پنجم مهرماه بود. هفت اثر برگزيده جشنواره به منظور پخش از شبكه هاي تلويزيوني در اختيار پليس قرار مي گيرد.

دومين جشنواره استاني فيلم هاي پليسي پيوند سبز با هدف تعريف ماموريت هاي پليسي از زبان هنر و به تصوير كشيدن ماموريت هاي پليس به منظور آموزش عمومي از 15 مهرماه در كرج آغاز مي شود.