توقیف و اعمال قانون ۷۳۶۶ دستگاه خودرو شوتی در استان بوشهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پلیس بوشهر، سرهنگ غلامرضا شاکری اظهار داشت: یگان‌های انتظامی، پلیس‌راه و راهور استان از ابتدای سال جاری تاکنون بالای هفت هزار دستگاه خودروی های سواری تندرو که در زمینه حمل کالای قاچاق مورد استفاده قرار می‌گرفتند را توقیف و برابر جداول جریمه تخلفات راهنمایی و رانندگی، بدون اغماض، رانندگان خاطی اعمال قانون شده‌اند.

این مقام انتظامی با بیان اینکه این عملکرد در مقایسه با سال ۹۴ که هزار و ۸۹۷ دستگاه خودرو شوتی اعمال قانون شده ۲۸۸ درصد رشد داشته است، عنوان داشت: در همین راستا پلیس برای نا امن کردن جاده‌ها برای خودروهای به اصطلاح شوتی دو ایست و بازرسی موقت را با هماهنگی مسئولان مربوطه برای شهرستان‌های تنگستان و دشتستان در جاده‌های اهرم به بوشکان و شاهزاده ابراهیم به کلمه مستقر کرده است.

سرهنگ شاکری خاطرنشان کرد: تا زمانی که حدود دو هزار شناور سفاری بخش عمده‌ای از کالاهای خود را تحت پوشش عرف‌های ناصحیح رایج در معابر رسمی وارد هشت تا از بنادر ساحلی استان می‌کنند و ۳۰ درصد آنها مصرف بازارهای داخل استان و مابقی به خارج از استان انتقال داده می‌شود. خودروهای شوتی در این چرخه فعالیت خواهند کرد و اقدامات پلیس به تنهایی بازدارنده نخواهد بود.

معاون اجتماعی نیروی انتظامی استان بوشهر گفت: طبق برآوردهایی که پلیس در استان داشته حدود هشت هزار دستگاه خودروهای سواری پژو و سمند در این چرخه در سطح استان فعالیت دارند که ۶۰ درصد آنها بومی استان و مابقی مربوط به استان‌های همجوار هستند.

شاکری تصریح کرد: عموماً در طول سال یک تا چند مرحله اعمال قانون صورت می‌گیرد. در همین راستا ساماندهی اساسی خودروهای به اصطلاح شوتی نیاز به عزم و اراده جمعی همه دستگاه‌های مرتبط دارد.