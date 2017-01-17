خروج از برجام به معنی پذیرفتن ایران هسته ای است

به گزارش خبرگزاری مهر، «جان کری» وزیر خارجه آمریکا تنها ۳ روز مانده به پایان دوره دوم ریاست جمهوری «باراک اوباما» رئیس جمهور کشورش، در مصاحبه با شبکه خبری «سی‌ اِن‌ اِن‌» درباره توافق هسته ایِ ۱۴ جولای ۲۰۱۵ (۲۳ تیرماه ۱۳۹۴) میان ایران و کشورهای ۱+۵ موسوم به «برجام»، مسأله فلسطین و رژیم صهیونیستی و نیز رئیس جمهور منتخب این کشور به اظهارنظر پرداخت.

وزیر خارجه آمریکا در بخشی از این مصاحبه گفت: هیچکس نمی تواند درباره گزینه های انتخابی «دونالد ترامپ» رئیس جمهور منتخب آمریکا پیش بینی هائی را به انجام برساند؛ من که نمی دانم و فکر نمی کنم که شما نیز بدانید.

وی سپس با دفاع از سیاست خارجی دولت اوباما با تکرار ادعاهای نخ نمای گذشته این کشور مدعی شد: این توافق جهان و متحدین ما شامل (رژیم) اسرائیل و دولت های حاشیه خلیج فارس را امن تر کرد.

وی در ادامه تصریح کرد: درخواست خروج از برجام به مثابه گزینه های بَدی مانند پذیرفتن ایران هسته ای و یا درگیر شدن در منازعه دیگری در خاورمیانه است.

«جان کری» وزیر خارجه آمریکا با اشاره به مسأله فلسطین تأکید کرد: منازعات میان فلسطین و (رژیم) اسرائیل ادامه دارد؛ اما ما به درستی از راه حل دو دولت حمایت کرده و درباره اقداماتی که این امکان را به مانع مواجه کند هشدار می دهم.

رئیس دستگاه دیپلماسی آمریکا درباره تحولات سوریه بدون اشاره به حمایت های آشکار محور غربی- عبری- عربی به سرکردگی واشنگتن نیز مدعی شد: ما درباره پافشاری بر راه های دیپلماتیک به عنوان تنها راه خروج از اوضاع فاجعه بار سوریه درست عمل کردیم.