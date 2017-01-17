انجمن کارآفرینان منطقه آزاد ماکو به سرعت تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر ترکان عصر سه شنبه در جمع کارآفرینان منطقه آزاد ماکو با اشاره به نقش مناطق آزاد در توسعه کشور اظهار داشت: در روزهای اخیر عده‌ای تلاش کردند تلقین کنند که کالای قاچاق از مناطق آزاد وارد کشور می‌شود اما برای این ادعا هیچ استناد محکمی نداشتند.

وی با بیان اینکه افتتاح فرودگاه منطقه آزاد ماکو به گردشگری شمال غرب ایران رونق می‌دهد افزود: راه‌اندازی پروازهای فرودگاه تازه احداث شده منطقه آزاد ماکو، گردشگری منطقه فعال‌تر شده و منطقه تبدیل به قطب صنعتی و تولیدی می‌شود.

ترکان با اشاره به پروژه‌های مختلف عمرانی، خدماتی، رفاهی و گردشگری در منطقه آزاد ماکو تصریح کرد: خوشبختانه حرکت رو به جلو و پر شتابی در احداث زیرساخت‌ها در منطقه آزاد ماکو آغاز شده و باید این روند بیش از پیش ادامه و توسعه یابد.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور گفت: هر آنچه که در منطقه آزاد ماکو انجام شده ‌در دولت تدبیر و امید بوده ‌و پیش از آن از هیچکدام از پروژهای عمرانی کنونی خبری نبود.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور با اشاره به فعالیت علمی و تحقیقاتی در منطقه آزاد ماکو افزود: حرکت آموزش و پرورش در ایجاد مرکز ارتقا فناوری‌های نوین و حمایت سازمان منطقه آزاد ماکو از آن قابل تقدیر است.