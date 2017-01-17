مسیر خیابان اقبال به میدان آزادی تا ۲۲ بهمن بازگشایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار کرمان عصر سه شنبه به همراه شهردار، تعدادی از اعضای شورای شهر و مدیران کرمان از پروژه های شهری از جمله میدان آزادی، صاروج پارس، قلعه دختر و قلعه اردشیر و چند خانه بوم گردی واقع در خیابان زریسف بازدید کرد.

موسی نجفی جانشین مدیر پروژه تقاطع های غیر همسطح قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء در شهر کرمان در این بازدید گفت: در قسمت غربی میدان آزادی، مسیر خیابان اقبال به سمت میدان آزادی تا ۲۲ بهمن ماه بازگشایی خواهد شد.

همچنین در بازدید استاندار کرمان از پروژه صاروج پارس (گودال خشتمال ها) که در دو زون ۳۰ هزار و ۳۴۲ مترمربع و ۱۹ هزارو ۳۰۰ متر احداث خواهد شد قرار بر این شد در صورت تامین برق پروژه صاروج پارس، طی ۲۰ روز آینده بتن ریزی پروژه آغاز شده و بعد از آن اسکلت نصب شود.