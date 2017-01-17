  1. استانها
  2. خوزستان
۲۸ دی ۱۳۹۵، ۲۱:۴۳

معاون وزیر نفت:

پالایشگاه دوم آبادان با استاندارد یورو۴ ساخته می شود

پالایشگاه دوم آبادان با استاندارد یورو۴ ساخته می شود

آبادان - معاون وزیر نفت گفت: پالایشگاه دوم آبادان که به زودی کلنگ آن به زمین زده می شود، متناسب با استاندارد یورو ۴ ساخته می شود. 

به گزارش خبرنگار مهر، عباس کاظمی شامگاه سه شنبه در آئین افتتاح نخستین موزه صنعت نفت ایران در آبادان اظهار کرد: همانطور که می دانید فن آوری جدید در صنعت نفت از آبادان وارد کشور شد. از سال ۱۳۸۲ که پالایشگاه ساخته شد تقریبا بعد از ژاپن دومین کشور آسیایی و آفریقایی بودیم که پالایشگاه داشتیم. این پالایشگاه بعدها در سال ۵۴ بزرگترین پالایشگاه دنیا به شمار می رفت و افراد بسیار زیادی در این پالایشگاه کارآموزی کردند. 

وی افزود: صنایع جدید همچون ذوب آهن که در کشور اتفاق افتاد درپالایشگاه آبادان کارآموزی کردند حتی اغلب کارآموزان کشورهای حوزه خلیج فارس در این پالایشگاه کارآموزی کردند. کارکنان پالایشگاه های مدرس و برمه(میانمار) همه در این پالایشگاه کارآموزی کردند؛ بنابراین یک تاریخ بسیار بزرگ صنعتی در این پالایشگاه اتفاق افتاده و لذا نسل جدید باید بداند که صنعت جدید چگونه دارد کشور شد.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران عنوان کرد: این موزه ابتکاری بود که توسط زنگنه وزیر نفت پیشنهاد و انجام شد. موزه های بسیار زیادی قرار است از سوی صنعت نفت راه اندازی شود. در تهران مرکز اسناد و در ساختمان قدیم شرکت نفت که کنسولگری انگلیس بوده و همچنین در مسجد سلیمان و در آبادان هم قرار است موزه هایی در خصوص تاریخ و قدمت صنعت نفت راه اندازی و افتتاح شوند.

کاظمی افزود: بخشی از پروژه های قدیمی و هم شکل همچون توزیع فرآورده در ۱۱۰ سال پیش به گونه ای هستند که مردم باید بدانند که در آن زمان در کشور سیستم توزیع داشتیم و به روزترین سیستم در دنیا بوده است؛ بنابراین نسلهای جدید باید بدانند که موزه ها خاصیتشان آن است که نسل جدید را آموزش می دهند که صنعت چگونه وارد کشور شد و شکل گرفت و این کاری بسیار پسندیده ای است.

وی بیان کرد: امیدواریم سایر صنایع نیز شروع به ساخت موزه در حوزه تخصصی خود کنند.

معاون وزیر نفت اظهار کرد: پالایشگاه آبادان خوشبختانه با همت و تلاش مجموعه دولت، وزارت نقت و سازمان مدیریت در حال توسعه است و برای اجرای فاز دوم آن اعتبار ۱.۳ میلیارد دلار گشایش یافته که در پایان بهمن ماه و با مسئولانی از چین به امضا می رسد و پس از آن کلنگ آغاز به زمین زده می شود.

کاظمی توضیح داد: فاز دوم پالایشگاه آبادان در جهت تثبیت این پالایشگاه و ارتقای کیفیت آن ساخته می شود. در این پالایشگاه یک واحد تقطیر ساخته می شود و بقیه محصولات متناسب با استاندارد یورو ۴ ساخته می شود و مازوت تولیدی که این پالایشگاه را تحت تاثیر قرار داده از ۴۰ درصد به زیر ۲۰ درصد می آید.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در خصوص شیوه به کارگیری نیرو در فاز دوم  پالایشگاه آبادان گفت: ترجیح ما این است که بچه ها و پیمانکاران بومی به کار گرفته شوند؛ ضمن آنکه برای مدت چهار ماه نیز کلاسهای آموزشی رایگان برای نیروها گذاشته شود و در دوره های ساخت فاز دو به مدت ۵۰ ماه به تعداد ۱۰ هزار نفر نیرو نیاز است که سعی می شود تا تماما از آبادان باشند.

کاظمی گفت: سایر ادارات همچون فنی و حرفه ای برای ارائه این آموزشها تجهیز شوند تا آمادگی برای تربیت نیروهای مورد نیاز در ظرفیت حداکثری را به سرانجام برسانند.

معاون وزیر نفت توضیخ داد: پالایشگاه دوم خوزستان مربوط به بخش خصوصی است و باید توسط آنان کارش دنبال شود. دولت مجوز داده و بایستی دنبال جذب سرمایه باشد که متاسفانه تاکنون در این باره پیشرفت مطلوبی حاصل نشده است که امید می رود این اتفاق بیفتد.

کد مطلب 3880182

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها