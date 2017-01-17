پالایشگاه دوم آبادان با استاندارد یورو۴ ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس کاظمی شامگاه سه شنبه در آئین افتتاح نخستین موزه صنعت نفت ایران در آبادان اظهار کرد: همانطور که می دانید فن آوری جدید در صنعت نفت از آبادان وارد کشور شد. از سال ۱۳۸۲ که پالایشگاه ساخته شد تقریبا بعد از ژاپن دومین کشور آسیایی و آفریقایی بودیم که پالایشگاه داشتیم. این پالایشگاه بعدها در سال ۵۴ بزرگترین پالایشگاه دنیا به شمار می رفت و افراد بسیار زیادی در این پالایشگاه کارآموزی کردند.

وی افزود: صنایع جدید همچون ذوب آهن که در کشور اتفاق افتاد درپالایشگاه آبادان کارآموزی کردند حتی اغلب کارآموزان کشورهای حوزه خلیج فارس در این پالایشگاه کارآموزی کردند. کارکنان پالایشگاه های مدرس و برمه(میانمار) همه در این پالایشگاه کارآموزی کردند؛ بنابراین یک تاریخ بسیار بزرگ صنعتی در این پالایشگاه اتفاق افتاده و لذا نسل جدید باید بداند که صنعت جدید چگونه دارد کشور شد.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران عنوان کرد: این موزه ابتکاری بود که توسط زنگنه وزیر نفت پیشنهاد و انجام شد. موزه های بسیار زیادی قرار است از سوی صنعت نفت راه اندازی شود. در تهران مرکز اسناد و در ساختمان قدیم شرکت نفت که کنسولگری انگلیس بوده و همچنین در مسجد سلیمان و در آبادان هم قرار است موزه هایی در خصوص تاریخ و قدمت صنعت نفت راه اندازی و افتتاح شوند.

کاظمی افزود: بخشی از پروژه های قدیمی و هم شکل همچون توزیع فرآورده در ۱۱۰ سال پیش به گونه ای هستند که مردم باید بدانند که در آن زمان در کشور سیستم توزیع داشتیم و به روزترین سیستم در دنیا بوده است؛ بنابراین نسلهای جدید باید بدانند که موزه ها خاصیتشان آن است که نسل جدید را آموزش می دهند که صنعت چگونه وارد کشور شد و شکل گرفت و این کاری بسیار پسندیده ای است.

وی بیان کرد: امیدواریم سایر صنایع نیز شروع به ساخت موزه در حوزه تخصصی خود کنند.

معاون وزیر نفت اظهار کرد: پالایشگاه آبادان خوشبختانه با همت و تلاش مجموعه دولت، وزارت نقت و سازمان مدیریت در حال توسعه است و برای اجرای فاز دوم آن اعتبار ۱.۳ میلیارد دلار گشایش یافته که در پایان بهمن ماه و با مسئولانی از چین به امضا می رسد و پس از آن کلنگ آغاز به زمین زده می شود.

کاظمی توضیح داد: فاز دوم پالایشگاه آبادان در جهت تثبیت این پالایشگاه و ارتقای کیفیت آن ساخته می شود. در این پالایشگاه یک واحد تقطیر ساخته می شود و بقیه محصولات متناسب با استاندارد یورو ۴ ساخته می شود و مازوت تولیدی که این پالایشگاه را تحت تاثیر قرار داده از ۴۰ درصد به زیر ۲۰ درصد می آید.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در خصوص شیوه به کارگیری نیرو در فاز دوم پالایشگاه آبادان گفت: ترجیح ما این است که بچه ها و پیمانکاران بومی به کار گرفته شوند؛ ضمن آنکه برای مدت چهار ماه نیز کلاسهای آموزشی رایگان برای نیروها گذاشته شود و در دوره های ساخت فاز دو به مدت ۵۰ ماه به تعداد ۱۰ هزار نفر نیرو نیاز است که سعی می شود تا تماما از آبادان باشند.

کاظمی گفت: سایر ادارات همچون فنی و حرفه ای برای ارائه این آموزشها تجهیز شوند تا آمادگی برای تربیت نیروهای مورد نیاز در ظرفیت حداکثری را به سرانجام برسانند.

معاون وزیر نفت توضیخ داد: پالایشگاه دوم خوزستان مربوط به بخش خصوصی است و باید توسط آنان کارش دنبال شود. دولت مجوز داده و بایستی دنبال جذب سرمایه باشد که متاسفانه تاکنون در این باره پیشرفت مطلوبی حاصل نشده است که امید می رود این اتفاق بیفتد.