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۲۸ دی ۱۳۹۵، ۲۳:۴۰

با انعقاد یک تفاهم نامه؛

مجوز راه اندازی اپراتور سوم موبایل در سوریه به ایران واگذار شد

مجوز راه اندازی اپراتور سوم موبایل در سوریه به ایران واگذار شد

در پی توافق همکاری میان ایران و سوریه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، مجوز راه اندازی اپراتور سوم تلفن همراه در سوریه به ایران واگذار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات ، محمود واعظی وزیر ارتباطات در دیدار با علی الظفیر وزیر ارتباطات سوریه گفت: در ایران شرکت های خصوصی توانمندی وجود دارد و ما این آمادگی را داریم که ارتباط این شرکت ها را با بخش های مختلف کشور سوریه برقرار کنیم.

وی با بیان اینکه زمینه های بسیاری برای همکاری میان وزارتخانه های دو کشور وجود دارد افزود:  در زمینه های مخابرات، آی تی، پست، تجارت الکترونیک و همکاری های آموزشی و همکاری های آموزشی و همکاری ها در زمینه تحقیق و توسعه مقدمات همکاری وجود دارد و امیدوارم حضور نخست وزیر سوریه و شما این همکاری ها را گسترش دهد.

واعظی با اشاره به توافق معاون اول کشورمان و نخست وزیر سوریه در ارتباط به اپراتور سوم در سوریه تصریح کرد: از میان سندهایی که امروز صبح میان نخست وزیر کشور سوریه و معاون اول رییس جمهوری کشورمان به امضا رسید، سند میان دو وزارتخانه ارتباطات سوریه و ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران از پیشرفت بالاتری نسبت به دیگر سندها برخوردار است.

در پایان این دیدار تفاهمنامه ای میان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت ارتباطات سوریه به امضا رسید که راه اندازی اپراتور سوم تلفن همراه در این کشور یکی از مفاد این تفاهمنامه بود.

کد مطلب 3880212

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