کشورهای منطقه باید از حمایت طالبان دست بردارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «خامه پرس»، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان روز گذشته در کاخ سفید با ژنرال«جوزف وتل» فرمانده ستاد مرکزی ارتش آمریکا دیدار و گفتگو کرد.

عبدالله در این دیدار اعلام کرد که افغانستان نیاز دارد تا نیروهای آمریکایی در سال ۲۰۱۷ نیز به نیروهای افغانستانی کمک کنند.

لازم به ذکر است که بعد از پیروزی دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا نگرانی‌هایی در افغانستان مبنی بر کاسته شدن همکاریهای واشنگتن- کابل ایجاد شده بود. اما مقام‌های آمریکایی تاکید کردند که واشنگتن در هر صورت به همکاری با افغانستان و تجهیز و آموزش نیروهای امنیتی این کشور ادامه خواهد داد.

رئیس اجرایی دولت افغانستان همچنین در این دیدار گفت: وجود طالبان و افراط گری به نفع هیچ کشوری نیست و کشورهای منطقه باید از حمایت از طالبان و خشونت جلوگیری کنند.

رئیس فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی نیز ضمن بیان حمایت همه جانبه نظامی از نیروهای امنیتی افغانستان اعلام کرد که تغییر در نیروی هوایی افغانستان امیدوار کننده است.