۳۹۳ میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی قزوین پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، سی امین جلسه تسهیلات رونق تولید استان صبح پنجشنبه با حضور فریدون همتی استاندار قزوین، علی پرزحمت رئیس سازمان صنعت معدن وتجارت استان و مدیران بانکهای عامل استان درمحل سالن جلسات استانداری برگزار شد.

علی پرزحمت، دبیر کارگروه رونق تولید استان ازبررسی مشکلات۶۶ واحد تولیدی متقاضی تسهیلات درنشست سه جانبه خبرداد و افزود: این نشست با حضور متقاصی، بانک عامل ونماینده دبیرخانه کارگروه برگزار شد.

پرزحمت اعلام کرد: ۸۰ درصد از مسایل مطرح شده در نشست سه جانبه منجر به انعقاد تفاهم نامه و مصوبه شد و به بانکهای عامل نیز ابلاغ شد.

وی همچنین افزود: مسایل مربوط به ۱۸۴ واحد تولیدی که برای اخذ تسهیلات درمرحله عقدقرارداد هستند در دومین نشست سه جانبه در هفته آینده بررسی خواهد شد.

پرزحمت در ادامه از پرداخت ۳۹۳ میلیارد تومان تسهیلات به ۵۴۸ واحد تولیدی در استان خبر داد و افزود: تعداد ۸ واحد تولیدی به مبلغ ۱۳میلیارد تومان ظرف هفته گذشته تسهیلات دریافت کردند.

وی خاطر نشان کرد: استان قزوین در پرداخت تسهیلات رونق تولید درجایگاه ششم کشوری و در مبلغ پرداخت رتبه پنجم کشوری قرار دارد.

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان قزوین بیان کرد: ۲۷۵ واحد تولیدی نیز از طریق پرداخت مستقیم بانکها مبلغ ۱۸۷ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کردند.

وی تصریح کرد: در موضوع نظارت نیز با بررسی ۸۵ مورد از واحدهای دریافت کننده تسهیلات این استان رتبه دوم کشوری را با سهم ۸.۷۶ درصدی به خود اختصاص داده است.

پرزحمت با اشاره به اهمیت موضوع نظارت در راستای رونق چرخه تولید افزود: تاکنون بر روند هزینه کرد ۱۱۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از تسهیلات پرداخت شده نظارت شده که استان قزوین سهم ۷.۳۶ درصدی را در نظارتهای انجام شده کل کشور دارد.

وی در ادامه با اشاره به واحدهای راکد وطرحهای نیمه تمام اظهار داشت:۱۰۳ مورد ازواحدهای راکد و طرحهای نیمه تمام مورد بازدید قرار گرفته و تعداد ۳۴ مورد از آنها مورد تائید قرار گرفته اند.

دبیر کارگروه رونق تولید استان ادامه داد: از تعداد ۱۰۳ واحد راکد و طرح نیمه تمام که بازدید شده، تعداد ۲۹ مورد نیاز به بررسی مجدد دارد و ۲۴ مورد نیز مورد تائید قرار نگرفته اند.