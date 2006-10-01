به گزارش خبرگزاري مهر، روابط عمومي فرهنگسراي نياوران اعلام كرد پس از مرحله بازخواني آثار برتر براي حضور در جشنواره تئاتر تك نفره فرهنگسراي نياوران (معاونت هنري وزارت ارشاد) برگزيده مي شوند.

پس از انتشار فراخوان بخش جنبي اين جشنواره ذيل عنوان آثاري با موضوع آسيب هاي اجتماعي و با وجود فرصت بسيار محدود، حدود يكصد متن به اين دبيرخانه رسيد كه داوران بازخواني متون شامل چيستا يثربي و محمود استادمحمد 16 متن را واجد راهيابي به مرحله باز بيني تشخيص دادند.

16 متني كه به همراه 52 متن راهيافته به مرحله بازبيني دهه سوم مهرماه مورد ارزيابي قرار مي گيرند عبارتند از "گفتگو بهتر بود از بقبقو" عظيم موسوي، "افق در استانبول" فرزاد جعفري، "قرار بعدي" اكبر قهرماني، "حرف‌هاي براي يك عروسك چوبي" سميرا مهدوي، "مصاحبه" شهرزاد خياطيان، "تمام" پريسا وثوقي، "ما كه ما نيستيم" داود بني اردلان، "ناتمام" احسان فاضلي، "يونس" مجتبي احمدي، "ژنرال شبانه" صحت، "بهجت" فرناز قبادي، "چيزي شبيه زندگي" ندا نصر، "روي خط" ذكريا هاشمي، "مش كاظم حلبي فرهاد نقدعلي، "واقعي يا ويتريني ميان بهشت و جهنم" بهرام ريحاني و "كافي شاپ" مجيد مولاني.

بر اساس اعلام دبيرخانه اين جشنواره، با حكم علي آئينه ساز سرپرست فرهنگسراي نياوران دكتر محمود عزيزي به عنوان دبير جشنواره تئاتر تك نفره منصوب شد. اين جشنواره از پنجم تا دهم آبان در سالن گوشه فرهنگسراي نياوران برگزار مي شود.