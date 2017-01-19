مناطق حاشیه نشین اراک نیازمند افزایش خدمات بهداشتی و درمانی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کریمی پیش از ظهر پنجشنبه در بازدید از طرح های عمرانی دانشگاه علوم پزشکی اراک، اظهار داشت: بخش عمده ای از نیازمندی های بهداشتی و درمانی سایر شهرستان های استان در اراک تامین می شود و از طرف دیگر بخش قابل توجهی از اشغال تخت های بیمارستانی شهر اراک به بیمارات خارج از استان اختصاص دارد که بار مضاعفی بر دوش مراکز درمانی این شهر است.

وی افزود: این مسائل نیاز شهر اراک را به افزایش مراکز درمانی و گسترش تخت های بیمارستانی دوچندان کرده و از سوی دیگر به دلیل بالا رفتن میانگین سنی در کشور و به تبع آن استان مرکزی، باید زمینه ارائه خدمات مناسب در سال های آینده از هم اکنون پیش بینی شود.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در مجلس نیز با توجه به همین نیازها تلاش های زیادی صورت گرفته تا پروژه های بهداشتی و درمانی استان مرکزی و به ویژه اراک هر چه سریعتر به انجام و مرحله تکمیل برسد.

کریمی خاطرنشان ساخت: در دیداری که با وزیر بهداشت داشتیم وی نیز اذعان داشت که استان مرکزی از حوزه بهداشت و درمان گرفتار کمبودهایی است که قطعا باید این کمبودها رفع شود.

وی تصریح کرد: پروژه های بهداشتی و درمانی که هم اکنون در شهر اراک در دست انجام است از جمله طرح توسعه بیمارستان آیت الله خوانساری اراک و امیرکبیر و همچنین بیمارستان ولی عصر(عج) قدم های خوبی برای پیشرفت است، اما کافی نیست و ما باید برای سال های آینده نیز نیازسنجی کنیم.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی افزود: پروژه احداث بیمارستان یکهزار تختخوابی اراک از جمله مهمترین و لازم ترین اقداماتی است که باید پیگیری عملیاتی شدن آن با جدیت در دستور کار قرار گیرد.

کریمی گفت: در حوزه بهداشت و درمان در سطح شهر اراک مسائل دیگری نیز وجود دارد از جمله وجود مناطق پرجمعیت حاشیه نشین که افزایش ارائه خدمات درمانی در این مناطق باید به طور جدی مدنظر قرار گیرد و کلینیک ها و مراکز درمانی سرپایی و شبانه روزی در این محدوده ها گسترش یابد.