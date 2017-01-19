دستیابی به افق ۱۴۰۴ مستلزم آسیب شناسی برنامه ششم توسعه است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند پیش از ظهر پنجشنبه در یازدهمین جشنواره کارآفرینان برتر استان البرز، اظهار کرد: بحث جدی برنامه ششم که افق ۱۴۰۴ را در برنامه ریزی کشور مورد نظر و توجه قرار می دهد طی چند ماه اخیر توسط مجلس نشینان مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افق ۱۴۰۴ برنامه ۲۰ ساله کشور است، گفت: طی این برنامه بودجه پنج سال آتی مورد ارزیابی قرار می گیرد که در بخش متعدد برنامه ریزی آن انجام شد.

به گفته وی قاعده برنامه در فصل های متعدد از جمله امنیت، آب، علوم و تحقیقات، صنایع و معادن و غیره تنظیم شده است.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لوایح مختلف برنامه ششم در کمیسیون های متعدد مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است، گفت: برخی از این موارد می تواند ما را از معضلات نجات دهد با این وجود برخی از موارد مطرح شده در صحن علنی با اختلاف هایی رو به رو شد، تا آنجا که حتی با یک رأی خارج می شد.

کولیوند با ذکر نمونه ای از طرح هایی که از طرف کمیسیون مربوطه رأی نیاورد، گفت: نمونه ای که به اختلاف برخورد بر سر مالیات سرمایه گذاری در داخل کشور با برند خارجی بود در این طرح فردی که در داخل مشارکت دارد باید کمتر مالیات دهد ولی کسی که سرمایه را می آورد باید مالیات بیشتری بدهد.

وی با ابراز تاسف گفت: این مطلب نشان دهنده این است که ما نتوانستیم سرمایه گذاری را نسبت به واردات و سرمایه گذاری مشارکتی و جریانات مشابه تمییز دهیم.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در بخش های صنایع و کشاورزی، امنیتی، آموزش و تحقیقات آنچه مورد نیاز کشور بوده پیش بینی شده است.

کولیوند با تاکید بر اینکه ۳۵ درصد برنامه پنجم اجرا شده است، گفت: اگر برنامه ششم همچون برنامه پنج ساله پنجم پیشرفت داشته باشد ما به افق ۱۴۰۴ نخواهیم رسید.