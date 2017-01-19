برگزاری ۸۰۰۰ ساعت جلسه تسهیل و رفع موانع اقتصادی در البرز

به گزارش خبرنگار مهر، احمد زارعی پیش از ظهر پنجشنبه در یازدهمین جشنواره کارآفرینان برتر استان البرز، اظهار کرد: کارآفرینان با همت و تلاش خود سنگر کارآفرینی کشور را اداره می کنند.



زارعی با بیان اینکه خانه تجارت تهران ۱۳۳ سال پیش تسیس شده است، گفت: خانه تجارت البرز شش سال گذشته و خانه صنعت استان سه سال گذشته تاسیس شده است حال این سوال مطرح می شود که چرا می خواهند این دو خانه را به هم وصل کنند.

وی توضیح داد: صنعت و تجارت ارتباط مستقیم با یکدیگر دارند و معمولا صاحب صنعت هرچه جلوتر برود پیر می شود و صنعت اش جوان و صاحب تجارت هر روز جوان تر و تجارتش پیر می شود.



رئیس خانه صنعت و معدن استان البرز افزود اضافه کرد: در سال جاری که استاندار البرز فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی استان را عهده دار شدند خانه صنعت و معدن استان هشت هزار ساعت کاری جلسه ستاد تسهیل، رفع موانع کسب و کار و بازدید از کارخانجات برای رفع موانع تولید برگزار کرده است.