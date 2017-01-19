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۳۰ دی ۱۳۹۵، ۱۵:۳۷

رئیس خانه صنعت و معدن استان البرز خبر داد:

برگزاری ۸۰۰۰ ساعت جلسه تسهیل و رفع موانع اقتصادی در البرز

برگزاری ۸۰۰۰ ساعت جلسه تسهیل و رفع موانع اقتصادی در البرز

کرج - رئیس خانه صنعت و معدن استان البرز از برگزاری هشت هزار ساعت جلسه تسهیل و رفع موانع اقتصادی استان طی سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد زارعی پیش از ظهر پنجشنبه در یازدهمین جشنواره کارآفرینان برتر استان البرز، اظهار کرد: کارآفرینان با همت و تلاش خود سنگر کارآفرینی کشور را اداره می کنند.

زارعی با بیان اینکه خانه تجارت تهران ۱۳۳ سال پیش تسیس شده است، گفت: خانه تجارت البرز شش سال گذشته و خانه صنعت استان سه سال گذشته تاسیس شده است حال این سوال مطرح می شود که چرا می خواهند این دو خانه را به هم وصل کنند.

وی توضیح داد: صنعت و تجارت ارتباط مستقیم با یکدیگر دارند و معمولا صاحب صنعت هرچه جلوتر برود پیر می شود و صنعت اش جوان و صاحب تجارت هر روز جوان تر و تجارتش پیر می شود.

رئیس خانه صنعت و معدن استان البرز افزود اضافه کرد: در سال جاری که استاندار البرز فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی استان را عهده دار شدند خانه صنعت و معدن استان هشت هزار ساعت کاری جلسه ستاد تسهیل، رفع موانع کسب و کار و بازدید از کارخانجات برای رفع موانع تولید برگزار کرده است.

کد مطلب 3881663

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