تزلزل امنیت کشور توطئه دشمن است/دفاع از منافع ملی درخارج از مرزها

به گزارش خبرنگار مهر علاءالدین بروجردی ظهر پنج شنبه در یادواره شهید خلبان سرلشگر «عبد الرضا کوپال» با بیان اینکه امروز طمع دشمن برای متزلزل ساختن امنیت کشور است، اظهار داشت: آمریکا، داعش و گروه های دیگر را ایجاد کرده تا امنیت رژیم صهیونیستی را حفظ کند.

وی تصریح کرد: آمریکا گروه های داعش را به وجود آورده تا امنیت رژیم صهیونیستی را حفظ کند و با همه هم پیمانان خود تصمیم گرفته ساختار سیاسی سوریه را تغییر دهد اما دیده می شود بعد از گذشت چند سال به اهداف خود دست نیافته و این خواسته همواره ناکام مانده است.

نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش سرنوشت ساز شهدا در دوران هشت سال دفاع مقدس گفت: جنگ ۸ ساله علیه ایران با طراحی و برنامه ریزی آمریکا و با اجرای صدام آغاز شد اما تبدیل به یک عبرت ماندگار در تاریخ معاصر شد به نوعی که دشمن با همه قامت خود در برابر جمهوری اسلامی ایران قد علم کرد و زمین خورد.

بروجردی گفت: شهرستان بروجرد هزار و ۵۰۰ شهید تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کرده که هرکدام از این شهدا افتخاری برای ملت ایران است.

وی تصریح کرد: در هشت سال دفاع مقدس اسلام به دستان امام(ره) و شهدا بر کفر پیروز شد و این در حالی است که در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی امکانات در ایران محدود بود.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات موجود در کشور در اوایل انقلاب اظهار داشت: در هشت سال دفاع مقدس امام(ره) هوشمندانه حرکت کرد و شهدا و رزمندگان با گوش دادن به رهنمودهای امام(ره) در این جنگ پیروز شدند.

بروجردی تصریح کرد: پیش از پیروزی انقلاب اسلامی خلبان های ارتش آموزش های لازم را در آمریکا فرا می گرفتند اما اجازه کافی برای نشان دادن توانمندی های خود را نداشتند اما امروز نشان دادند که با دستان توانای خود می توانند به بسیاری از فناوری ها دست یابند و پیروز باشند.

وی ادامه داد: اگر ایمان نبود موفقیت و پیروزی هم حاصل نمی شد و خوشبختانه سال هاست مرحله خطر را پشت سر گذاشتیم و در خارج از مرزهای کشور از منافع ملی دفاع می کنیم و حضور نیروهایی در عراق و سوریه نمونه هایی از این موارد است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: باید در این صراط مستقیم با اقتدار پیش برویم و امروز پهپادهایی در کشور وجود دارد که نمونه های آن در اندک کشورهای جهان دیده می شود.