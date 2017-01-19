به گزارش خبرنگار مهر،حسین مهری ظهر پنجشنبه در حاشیه جلسه شورای اداری استان زنجان در جمع خبرنگاران ، با بیان اینکه در فضای پسابرجام شاخص‌های پستی تحت تاثیر قرار گرفته و رشد مثبتی را طی کرده است، اظهار کرد: در گذشته ارسال مرسولات پستی در حوزه بین اللملی با مشکل روبه روز بود و در ابتدای دولت یازدهم یک مسیر لاین هوایی وجود داشت امروز به ۱۵ایر لاین رسیده و ۵۸ مسیر بین اللملی ایجاد شده است.

مدیر عامل پست ایران گفت: طی سه سال گذشته ۱۰۳ مسیر پیشتاز ایجاد شده که سرعت بخشی در دنیا و کاهش هزینه و کاهش آسیب دیدگی محصولات شده است.

مهری با بیان اینکه باید ارتباطات را توسعه بدهیم، افزود: برای تحقق این امر تلاش لازم را داریم، افزود: ترانزیت مرسولات ایجاد شده و پست مالی نیز راه‌اندازی شده و دولت ۳۰۰ میلیون دلار تراکنش مالی داشته است.

مدیر عامل پست ایران به رشد ۹۵ درصدی خدمات الکترونیک اشاره کردو گفت: ۴.۵ برابر تامین باند اینترنت در طول دولت یازدهم صورت گرفته است.

مهری از هوشمندسازی نامه‌رسانی خبر داد و افزود: ۱۰۰ درصد همکاران به سیستم هوشمند مجهز شده‌اند.

وی به برنامه‌ریزی آتی دولت در بخش آی‌تی اشاره کردو گفت: توسعه پست لجستیک و توسعه تجارت الکترونیک از جمله این اقدامات است و برنامه‌ریری برای تبدیل شدن زنجان به قطب آی‌تی در دستور کار قرار دارد و باید در این حوزه زیر ساخت‌ها و بستر لازم فراهم شود.

مدیر عامل پست ایران به رشد شاخص‌های پستی در سه سال گذشته اشاره کردو گفت: این شاخص‌ها در بخش پست سفارشی ۵۶ درصد رشد داشته و پست ویژه الکترونیکی هم ۲۹۷ درصد رشد داشته و سرویس‌های نو در پست افزایش سه برابری وسرویس ویژه ۴۸ درصد رشد داشته است.