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۳۰ دی ۱۳۹۵، ۱۸:۰۱

مدیر عامل شرکت پست ایران اعلام کرد:

رشد ۹۵ درصدی خدمات الکترونیک

رشد ۹۵ درصدی خدمات الکترونیک

زنجان-مدیر عامل پست ایران به رشد ۹۵ درصدی خدمات الکترونیک اشاره کردو گفت: در فضای پسابرجام شاخص‌های پستی تحت تاثیر قرار گرفته و رشد مثبتی را طی کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر،حسین مهری ظهر پنجشنبه در حاشیه جلسه شورای اداری استان زنجان  در جمع خبرنگاران ، با بیان اینکه در فضای پسابرجام شاخص‌های پستی تحت تاثیر قرار گرفته و رشد مثبتی را طی کرده است، اظهار کرد: در گذشته ارسال مرسولات پستی در حوزه بین اللملی با مشکل روبه روز بود و در ابتدای دولت یازدهم یک  مسیر لاین هوایی  وجود داشت امروز به ۱۵ایر لاین رسیده و ۵۸ مسیر بین اللملی ایجاد شده است.

مدیر عامل پست ایران گفت: طی سه سال گذشته ۱۰۳ مسیر پیشتاز ایجاد شده که سرعت بخشی در دنیا و کاهش هزینه و کاهش آسیب دیدگی محصولات شده است.

مهری  با بیان اینکه باید ارتباطات را توسعه بدهیم، افزود: برای تحقق این امر تلاش لازم را داریم، افزود: ترانزیت مرسولات ایجاد شده و پست مالی نیز راه‌اندازی شده و دولت ۳۰۰ میلیون دلار تراکنش مالی داشته است.

مدیر عامل پست ایران به رشد ۹۵ درصدی خدمات الکترونیک اشاره کردو گفت:  ۴.۵ برابر تامین باند اینترنت در طول دولت یازدهم صورت گرفته است.

مهری از هوشمندسازی نامه‌رسانی خبر داد و  افزود: ۱۰۰ درصد همکاران به سیستم هوشمند مجهز شده‌اند.

وی به برنامه‌ریزی آتی دولت در بخش آی‌تی اشاره کردو گفت: توسعه پست لجستیک و توسعه تجارت الکترونیک از جمله این اقدامات است و برنامه‌ریری برای تبدیل شدن زنجان به قطب آی‌تی در دستور کار قرار دارد و باید در این حوزه زیر ساخت‌ها و  بستر لازم فراهم شود.

مدیر عامل پست ایران به رشد شاخص‌های پستی در سه سال گذشته اشاره کردو گفت:  این شاخص‌ها در بخش پست سفارشی ۵۶ درصد رشد داشته  و پست ویژه الکترونیکی هم ۲۹۷ درصد رشد داشته و سرویس‌های نو در پست افزایش سه برابری  وسرویس ویژه ۴۸ درصد رشد داشته است.

کد مطلب 3881794

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