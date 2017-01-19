علاء الدین بروجردی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه برجام در هر صورت یک صحنه کارزار سیاسی بین المللی برای ایران اسلامی بود که بالاخره منجر به توافقات شد، اظهار داشت: خیلی از گره ها بعد از برجام باز شد.

وی با بیان اینکه از جمله گره هایی که باز شد صادرات نفت و رفع محدودیت های ظالمانه ای بود که به ملت ایران تحمیل شده بود، تصریح کرد: امروز عملا به میزان تولید نفت قبل از تحریم ها برگشته ایم.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: امروز میزان تولید نفت در کشور به ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه نفت رسیده است.

بروجردی با اشاره به اینکه محدودیت هایی در رابطه با حضور کشتی های ایران در نقاط مختلف داشتیم، گفت: پیش از برجام حق نداشتیم از پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران در کشتی ها استفاده کنیم و از پرچم های دیگر استفاده می کردیم.

وی افزود: پیش از برجام هواپیماهای کشور نمی توانستند در دیگر کشورها سوخت گیری کنند و امکان مبادله پول از طریق سیستم بانکی نبود.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موضع گیری اتحادیه اروپا که بیان کرده است اگر دولت جدید آمریکا بخواهد برجام را به هم بزند ما مخالف هستیم؛ موضوع مهمی بود، تصریح کرد: عملا با این موضع گیری اتحادیه اروپا، آمریکا در میان کشورهای امضا کننده برجام در انزوا قرار گرفت.

بروجردی بیان کرد: باتوجه به اینکه برجام از پشتوانه قطعنامه شورای امنیت برخوردار است آمریکایی ها ناگزیر از تبعیت از برجام هستند.

وی افزود: آمریکایی ها اگر بخواهند بازی را به هم بزنند قبل از همه به ضرر خود آنها خواهد بود.