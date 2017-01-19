وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات وارد قزوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پنجشنبه شب در سفری دو روزه وارد قزوین شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در آغاز ورود خود به استان در برنامه گفتگوی ویژه خبری سیمای مرکز قزوین حاضر و به تشریح دستاوردها و خدمات دولت تدبیر و امید پرداخت.

محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگوی ویژه خبری شبکه استانی قزوین اظهار کرد: طی سه سال گذشته ۱۰۰ روستای استان قزوین مجهز به امکانات اینترنت شده اند.

وی با بیان اینکه مشترکان اینترنت از ۶۵ هزار نفر به ۳۲۵ هزارنفر رشد پیدا کرده است بیان کرد: تا پایان زمان دولت یازدهم تمام شهرهای استان مجهز به نسل سوم می شوند و دولت سرمایه گذاری ۱۵۷ میلیارد تومانی برای رشد حوزه ارتباطات اختصاص داده است.

حضور در جلسه شورای اداری تاکستان و شرکت در کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان از دیگر برنامه های واعظی در روز جمعه در سفر به قزوین است.

دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین و سخنرانی در قبل از خطبه های نماز جمعه قزوین پایان بخش برنامه سفر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به استان قزوین است.