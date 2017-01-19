عملیات آواربرداری کار یک و دو روز نیست/انجام عملیات در دو جبهه

به گزارش خبرنگار مهر، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران درباره شهدای آتش نشان گفت: این آتش نشانان زمانی که احساس شد آتش تا حدود بسیاری مهار شده است، برای جست و جوی مصدومان احتمالی و تکمیل امدادرسانی داخل مجتمع شدند که متاسفانه با انفجار ناگهانی و ریزش ساختمان در زیر آوار محبوس شدند.

سیدجلال ملکی اضافه کرد: ما در دو حوزه عملیات آوار برداری را پیگیری می کنیم؛ ابتدا از سمت جنوبی که با برش ستون های آهنی ۱۰ تنی و برداشت آن ها تلاش داریم به داخل نفوذ کنیم.

وی افزود: از سوی دیگر از جانب شرقی نیز با حفاری و ایجاد نقب هایی تلاش داریم که از زیر به پلاسکو وارد شویم.

ملکی با بیان این مطلب که حدود ۲۰ آتش نشان مفقود شده اند، گفت: متاسفانه با توجه به حجم آتش و آوار احتمال بسیار این آتش نشانان به شهادت رسیده اند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی با اشاره به زمان پایان آوار برداری گفت: با توجه به حجم آوار، این موضوع بسیار پیچیده است و نباید توقع داشت که در چند ساعت و یکی دو روز این آوار جمع آوری شود.