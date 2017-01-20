دولت «ترزا می» سقوط می کند و «دونالد ترامپ» دیکتاتور آینده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، «جورج سوروس» میلیاردر آمریکایی در تازه ترین اظهارات خود مدعی شد که «ترزا می» برای مدتی طولانی در مسند نخست وزیری انگلیس باقی نخواهد ماند و «دونالد ترامپ» دیکتاتور آینده است.

این سرمایه گذار مجارتبار آمریکایی روز پنج شنبه در سخنرانی خود در «مجمع جهانی اقتصاد» در شهر «داووس» سوئیس خطاب به بازرگانان و روزنامه نگاران حاضر در این نشست گفت که «ترزا می» نخست وزیر انگلیس احتمالاً در پیشبرد فرآیند «برگزیت» موفق نخواهد شد.

سوروس گفت: «به عقیده من احتمال اندکی وجود دارد که نخست وزیر ترزا می عملاً در قدرت باقی بماند. در حال حاضر وی دارای یک کابینه بسیار متفرق و اکثریتی بسیار کوچک در پارلمان است و من فکر می کنم که وی [در سمت خود] دوام نخواهد آورد».

وی در ادامه افزود: «در حال حاضر مردم انگلیس در حالت انکار بسر می برند. وضعیت کنونی اقتصاد به اندازه ای که پیش بینی می شد، بد و وخیم نیست و آنها با امید روزگار می گذرانند. اما با کاهش نرخ ارز و تعیین کننده بودن نرخ تورم، ما شاهد کاهش استانداردهای زندگی خواهیم بود».

این میلیاردر یهودی مجاری تبار ابراز امیدواری کرد که فرآیند «جدایی» انگلیس از اتحادیه اروپا تجربه بدی را رقم نزند و هم انگلیس و هم اتحادیه اروپا نقاط مشترک خود را معقول و منطقی بیابند.

این میلیاردر یهودی در ادامه با کاربرد الفاظی تند و زننده علیه «دونالد ترامپ»، ‌وی را یک «دغلکار و کلاهبردار» خواند که قصد «راه اندازی یک جنگ تجاری» را در سر دارد؛ جنگی که هم در اروپا و هم سایر نقاط جهان دارای تبعات گسترده ای خواهد بود.

جورج سوروس همچنین ترامپ را «یک دیکتاتور» خواند که حتی خود شخصاً از پیروزیش در انتخابات آمریکا شگفت زده شد. وی در پایان اینگونه پیش بینی کرد: «من شخصاً باور دارم که وی [ترامپ] شکست خواهد خورد. زیرا ایده ها ونظراتی که راهنمای وی هستند، ذاتاً متناقضند».

گفتنی است که جورج سوروس ۸۶ ساله یکی از حامیان صریح اللهجه کمپین انتخاباتی «هیلاری کلینتون» نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۷ آمریکا بود.