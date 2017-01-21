«ژوزه مورینیو» حاضر به فروش دروازه بان های خود نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، «داوید دخیا» دروازه بان اول تیم فوتبال منچستریونایتد در حالی فصل موفق دیگری را برای این تیم سپری می کند، که اندکی از تمایل خود برای پیوستن به رئال مادرید صحبت کرده است، باشگاهی که سال ۲۰۱۵ تا مرز بستن قرارداد با دخیا پیش رفته بود.

همچنین هفته گذشته صحبت هایی حول انتقال «سرخیو رومرو» دروازه بان دوم «شیاطین سرخ» به بوکاجونیورز آرژانتین مطرح شده بود. اما «ژوزه مورینیو» سرمربی یونایتد حاضر نیست که دروازه بان های خود را از دست بدهد.

وی گفت: آنچه می توانم بگویم این است که انتظار دارم هر دو بمانند، زیرا به نظرم هر دو به یک اندازه مهم هستند. نمی توانم دروازه بانی بهتر از داوید داشته باشم، نمی توانم جایگزین بهتری از سرخیو داشته باشم. نمی توانم حرفه ای تر از سرخیو پیدا کنم. پس می خواهم که هر دوی آنها بمانند. در نتیجه اگر مذاکره با بوکا (جونیورز) درست باشد، تلاش می کنم که متوقفش کنم چون می خواهم سرخیو بماند.