پیام معاون امور هنری وزارت ارشاد به جشنواره تجسمی فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، علی مرادخانی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیام خود به نهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر آورده است: در گذشته ای نه چندان دور میان هنر و زندگی مردم مرز مشخصی وجود نداشت و به دیگر بیان هنرهای تجسمی در متن زندگی جریان داشت و در جای جای آن دیده می شد. امروزه اما در کنار عرصه های کاربردی و آذینی، هنر عرصه تعالی افکار و ایده ها، نقدها و نظرها، چالش ها و راهبردها است. با چنین رویکردی هنر، بیانی عمیق و عرصه ای چالش برانگیز است که لایه های معنایی و اشکال متنوعی دارد. از این رو است که امروزه، قالب ها و صورت ها در خدمت معانی و تفسیرها در آمده و هنرمندان از روش های گوناگون ایده های خود را می گیرند.

وی در بخش دیگری از این پیام آورده است: طبعا در این ساختار هنر از قید محدوده قالب ها و روش ها عبور می کند و به بی کرانگی متن و محتوا پر می کشد؛ این خصیصه که در دو دوره اخیر جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی محور توجه بوده و عرصه وسیع‌تری را پیش روی هنرمندان صاحب ذوق این مرز و بوم گسترانیده است. تداوم این رویکرد مناسب، صرفا موجب تنوع بخشی و روز آمدی صرف نیست بلکه زمینه است تا هنرهای تجسمی کشور بتواند ظرفیت هایش را بازشناسایی کند و قابلیت های گنجینه های هنری خود را به جهانیان معرفی نماید.

مرادخانی در پایان پیام خود آورده است: اینجانب از حضور فعال هنرمندان و تلاش ارزشمند همه دست اندرکاران جشنواره و دبیر محترم آن تشکر می کنم و سلامتی و سرافرازی هنرمندان ارجمند رشته های مختلف هنرهای تجسمی را از خداوند بزرگ مسالت می نمایم.

نهمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر با حمایت دفتر هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همکاری موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر و با میزبانی موزه هنرهای معاصر تهران و فرهنگسرای نیاوران از سوم الی ۳۰ بهمن برگزار می‌شود.