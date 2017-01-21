گزینه سرمربیگری تیم ملی والیبال ایران هفته آینده می آید

به گزارش خبرگزاری مهر، «ایگور کولاکوویچ» مربی اهل «مونته نگرو» یکی از گزینه های هدایت تیم ملی والیبال ایران روز یکشنبه هفته آینده (دهم بهمن ماه) وارد تهران خواهد شد.

این مربی در سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴ میلادی هدایت تیم ملی والیبال صربستان را عهده دار بود و با این تیم به مقام چهارمی مسابقات قهرمانی مردان جهان در سال ۲۰۰۶ دست یافت.

همچنین «رادوستین استویچف» گزینه بلغاری هدایت تیم ملی والیبال ایران فردا یکشنبه به تهران می آید تا از نزدیک با ظرفیت والیبال کشورمان آشنا شود.

وی در مدت حضور پنج روزه در تهران ضمن گفتگو با مسئولان فدراسیون، بازدید از امکانات و زیرساخت های والیبال ایران، تماشاگر برخی بازی های لیگ برتر والیبال نیز خواهد بود.