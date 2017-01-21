  1. ورزش
  2. توپ و تور
۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۰۰

گزینه سرمربیگری تیم ملی والیبال ایران هفته آینده می آید

گزینه سرمربیگری تیم ملی والیبال ایران هفته آینده می آید

«ایگور کولاکوویچ» یکی از گزینه های هدایت تیم ملی والیبال ایران روز یکشنبه دهم بهمن ماه وارد تهران می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، «ایگور کولاکوویچ» مربی اهل «مونته نگرو» یکی از گزینه های هدایت تیم ملی والیبال ایران روز یکشنبه هفته آینده (دهم بهمن ماه) وارد تهران خواهد شد.

این مربی در سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴ میلادی هدایت تیم ملی والیبال صربستان را عهده دار بود و با این تیم به مقام چهارمی مسابقات قهرمانی مردان جهان در سال ۲۰۰۶ دست یافت.

همچنین «رادوستین استویچف» گزینه بلغاری هدایت تیم ملی والیبال ایران فردا یکشنبه به تهران می آید تا از نزدیک با ظرفیت والیبال کشورمان آشنا شود.

وی در مدت حضور پنج روزه در تهران ضمن گفتگو با مسئولان فدراسیون، بازدید از امکانات و زیرساخت های والیبال ایران، تماشاگر برخی بازی های لیگ برتر والیبال نیز خواهد بود.

کد مطلب 3883073

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها