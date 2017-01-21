وضعیت تیم بانوان ایران در آینده بهتر خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود افشاردوست در حاشیه مراسم افتتاحیه کارگاه آموزشی «کاربرد آنالیز در طراحی تمرین» ویژه بانوان ضمن تسلیت شهادت آتش نشانان قهرمان در حادثه ساختمان پلاسکو افزود: از استقبال بانوان از این دوره آموزشی خوشحال هستم، اما از حضور نیافتن برخی مربیان لیگ برتری والیبال بانوان در این دوره تعجب کردم.

وی تصریح کرد: برترین مربیان والیبال جهان هر لحظه برای آموختن موضوعات جدید در تلاش هستند چون خود را کامل نمی دانند و این روش باید الگوی برای مربیان ایران نیز باشد.

افشاردوست به اهمیت اطلاعات آماری آنالیز در والیبال اشاره کرد و گفت: این اطلاعات دو دسته هستند که یک سری در زمان مسابقات است و سرمربیان بر اساس آنها سیاست گذاری در مسابقه را انجام می دهند.

دبیر فدراسیون والیبال به گروه دوم اطلاعات آماری اشاره کرد و گفت: این دسته مهمتر از دسته اول است که ضعف های تمرینات را نشان می دهد. بسیاری از مربیان باشگاه های ایران هنوز از اهمیت اینگونه اطلاعات غافل هستند در صورتی که اساس تمرینات و آماده سازی بازیکنان تیم ملی در باشگاه ها شکل می گیرد و ضعف بازیکنان به تیم ملی نیز سرایت می کند.

وی تاکید کرد: اگر مربیان بتوانند تمرینات خود را بر اساس اطلاعات آنالیز اصلاح کنند، بهره وری از توان بازیکنان افرایش قابل توجهی خواهد یافت و در موفقیت آن تیم نیز تاثیر زیادی خواهد داشت.

دبیرکل فدراسیون والیبال به برنامه ریزی و تلاش برای ارتقا والیبال بانوان ایران اشاره کرد و گفت: بر اساس اهداف تعریف شده باید در چهار سال آینده وضعیت والیبال ایران در آسیا به مراتب بهتر از وضعیت فعلی شود.

کارگاه آموزشی «کاربرد آنالیز در طراحی تمرین» ویژه بانوان از ساعت ۱۰ امروز در فدراسیون والیبال آغاز شد که تا ساعت ۱۶ ادامه خواهد داشت.

در این دوره ۲۲ نفر شرکت کردند و نادر شوندی رئیس کمیته آموزش و پژوهش و جواد مهرگان دبیر کمیته تدریس در این دوره را بر عهده دارند.

علی فتاحی و علی تاج الدینی (آنالیزور) از دیگر مسئولان برگزاری این دوره آموزشی هستند.