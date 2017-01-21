مجید جلالی: بازی سنگینی مقابل تراکتورسازی داریم

به گزارش خبرنگار مهر، مجید جلالی در ابتدای نشست خبری پیش از دیدار تیمش برابر تراکتورسازی در هفته هجدهم لیگ برتر گفت: با شناختی که از بازی رفت برابر تراکتورسازی و همچنین بازیهای قبلی حریف داریم، میدانیم که یکی از سختترین بازیهای لیگ را پیشرو داریم؛ البته اطلاعات خوبی از تراکتورسازی داریم. ما میخواهیم کیفیتمان را ثابت و بازی ضعیف برابر صبا را فراموش کنیم.
سرمربی تیم فوتبال پیکان تهران با اشاره به نقل و انتقالات نیم فصل تصریح کرد: چهار یا پنج بازیکن از لیست ما در نیم فصل خارج شدند و جای آنها یک بازیکن فرانسوی گرفتیم. همچنین یک نامه به مسئولان باشگاه نوشتم و درخواست کردم که ۹ بازیکن از تیمهای جوانان و امید پیکان به ما اضافه شوند تا آینده خوبی داشته باشیم؛ ما جنبههای مختلف را در خصوص جذب بازیکن در برنامه داریم.
جلالی ادامه داد: برای بازی فردا مدافع ارمنستانیمان مصدوم و احمد ابراهیمی محروم است.
وی در خصوص کسب سهمیه آسیایی گفت: ما در امتداد برنامههایمان پیش میرویم تا آینده بهتری در انتظارمان باشد.
سرمربی تیم فوتبال پیکان تهران اضافه کرد: ما در پیکان برنامههای مختلفی داشتیم. ابتدا این تیم یک سال در میان به لیگ برتر میآمد و سقوط میکرد. اولین هدف ما این بود که نگرانی از بابت سقوط به لیگ یک نداشته باشیم و سیاستی برای آینده باشگاه در نظر بگیریم. بر همین اساس من ۹ بازیکن را از تیم جوانان به همین خاطر اضافه کردم.
جلالی در خصوص شرایط آرش برهانی نیز گفت: ما، آرش را با دیدگاهی جذب کردیم که او نتوانست این دیدگاه را برآورده کند. در این مواقع تنها مربی مقصر است، اما من، آرش برهانی را از ۱۸ سالگی که در پاس بود، میشناختم. در هر صورت باید بگویم من هم نسبت به تیمم مسئولیت دارم.
وی در پایان در رابطه با شایعه مصرف قلیان و سیگار توسط فوتبالیستها گفت: من هم این موضوع را شنیدهام اما حتی یک بار هم ندیدهام که بازیکنی قلیان یا سیگار بکشد. در ابتدای فصل فرم نظرسنجی پر کردند که در آن فرم از فوتبالیستها پرسیده بودند که چند درصد از آنها سیگار میکشند که خود فوتبالیستها گفته بودند که آنها مصرف نمیکنند اما ۹۰ درصد از بازیکنان دیگر قلیان و سیگار میکشند. به اعتقاد من شاید کمتر از ۱۰ درصد از بازیکنان مصرف قلیان و سیگار داشته باشند.
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