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۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۴۸

در جریان معاملات بازار آزاد تهران؛

دلار ۳۸۲۵ تومان شد/سکه طرح جدید ۱۰ هزار تومان ارزان شد

دلار ۳۸۲۵ تومان شد/سکه طرح جدید ۱۰ هزار تومان ارزان شد

در جریان معاملات بازار آزاد امروز(شنبه) تهران، قیمت هر دلار آمریکا ۳۸۲۵ تومان بود و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز با ده هزار تومان کاهش به یک میلیون و ۱۷۴ هزار تومان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات بازار آزاد امروز(شنبه) تهران، قیمت هر دلار آمریکا ۳۸۲۵ تومان، یورو ۴۲۵۷ تومان، پوند ۴۸۲۶ تومان، درهم امارات ۱۰۸۰ تومان و لیر ترکیه ۱۰۷۰ تومان است.

همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ده هزار تومان کاهش به یک میلیون و ۱۷۴ تومان، طرح قدیم با ۵ هزار تومان کاهش به یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان، نیم سکه با سه هزار تومان افزایش به ۶۰۱ هزار تومان، ربع سکه با دو هزار تومان افزایش به ۳۱۹ هزار تومان، سکه یک گرمی با۴ هزار تومان افزایش به ۲۰۷ هزار تومان رسید.

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۱۱ دلار و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۱۱۴ هزار و ۳۹۴ تومان است.

جدول قیمت سکه و ارز در بازار آزاد امروز(شنبه) تهران
نوع سکه/ارز قیمت(تومان/دلار)
تمام بهار آزادی طرح قدیم یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان
تمام بهار آزادی طرح جدید یک میلیون و ۱۷۴ هزار تومان
نیم سکه ۶۰۱ هزار تومان
ربع سکه ۳۱۹ هزار تومان
سکه یک گرمی ۲۰۷ هزار تومان
هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۱۱ دلار
هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۱۴ هزار و ۳۹۴ تومان
دلار ۳۸۲۵ تومان
یورو ۴۲۵۷ تومان
پوند ۴۸۲۶ تومان
لیر ترکیه ۱۰۷۰ تومان
درهم امارات ۱۰۸۰ تومان

کد مطلب 3883233

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