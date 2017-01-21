دلار ۳۸۲۵ تومان شد/سکه طرح جدید ۱۰ هزار تومان ارزان شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات بازار آزاد امروز(شنبه) تهران، قیمت هر دلار آمریکا ۳۸۲۵ تومان، یورو ۴۲۵۷ تومان، پوند ۴۸۲۶ تومان، درهم امارات ۱۰۸۰ تومان و لیر ترکیه ۱۰۷۰ تومان است.

همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ده هزار تومان کاهش به یک میلیون و ۱۷۴ تومان، طرح قدیم با ۵ هزار تومان کاهش به یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان، نیم سکه با سه هزار تومان افزایش به ۶۰۱ هزار تومان، ربع سکه با دو هزار تومان افزایش به ۳۱۹ هزار تومان، سکه یک گرمی با۴ هزار تومان افزایش به ۲۰۷ هزار تومان رسید.

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۱۱ دلار و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۱۱۴ هزار و ۳۹۴ تومان است.