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۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۸:۴۱

با تشکیل کمیته رخ داد؛

دستورویژه طیب نیا برای آسیب‌دیدگان پلاسکو/کسبه ازمالیات معاف شدند

دستورویژه طیب نیا برای آسیب‌دیدگان پلاسکو/کسبه ازمالیات معاف شدند

وزیر امور اقتصادی و دارایی دستور تشکیل کمیته ویژه‌ای برای یاری‌رسانی مالیاتی، بانکی و بیمه‌ای به واحدهای فعال آسیب‌دیده در ساختمان پلاسکو را صادر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی طیب‌نیا با صدور دستور ویژه‌ای خواستار تشکیل کمیته‌ای متشکل از رئیس سازمان امور مالیاتی، رئیس‌کل بیمه مرکزی و معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی به این کمیته ماموریت داد به سرعت به وضعیت همه واحدهای فعال در مجتمع پلاسکو رسیدگی کنند و با رفع مشکلات بیمه‌ای، بانکی و مالیاتی، به این واحدها برای آغاز دوباره کسب و کار یاری برسانند.

بر این اساس مقرر شده سازمان امور مالیاتی برای بخشودگی مالیات مربوط به فعالیت کسبه مجتمع پلاسکو اقدام قانونی عاجل کند.

وزیر اقتصاد همچنین تاکید کرده است که بانک‌ها برای راه‌اندازی دوباره واحدهای آسیب‌دیده به طور ویژه همکاری کرده و به سرعت، سرمایه در گردش لازم را برای فعالیت دوباره این واحدها فراهم سازند.

طیب‌نیا، همچنین از رئیس‌کل بیمه مرکزی و معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی خواسته تا با همکاری شرکت‌های بیمه، برای حمایت از خانواده آتش‌نشانان شهید، خدمات بیمه‌ای لازم مانند بیمه عمر را تسهیل سازند و همچنین با فوریت و نهایت مساعدت، برای پرداخت خسارت‌های واردشده در چارچوب تعهدات اقدام کنند.

همچنین ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی نیز از ارایه تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی به واحدهای این مجتمع خبر داده است.

کد مطلب 3883547

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