۱۴۴ مددجوی کمیته امداد خراسان شمالی از خدمت سربازی معاف شدند

عباس اهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح معافیت سربازی مددجویان با کمک سازمان نظاموظیفه در حال اجرا است که بر اساس آن ۱۴۴ نفر از فرزندان پسر، زنان سرپرست خانوار تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) در استان از خدمت سربازی معاف شدهاند.
وی افزود: طرح معافیت از سربازی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد شامل افرادی میشود که سرپرست مرد خانواده آنان فوت یا طلاق گرفته باشند.
مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی تصریح کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۱۱۸ نفر از پسران مددجوی تحت پوشش کمیته امداد استان به دلیل فوت پدر و سرپرست خانوار و ۲۶ نفر نیز به علت طلاق معاف شدهاند.
اهرابی بابیان اینکه توانمندسازی خانوادههای تحت پوشش از اولویتهای مهم کمیته امداد است، اظهار کرد: معافیت از خدمت سربازی یکی از خدمات کمیته امداد برای پسران مددجویان است تا بتوانند پس از معافیت با استفاده از تسهیلات قرضالحسنه که کمیته امداد در اختیار آنان قرار میدهد به استقلال کامل خانواده خود کمک کنند.
وی هدف از ارائه تسهیلات خدمت سربازی مددجویان را علاوه بر پیشگیری ورود خانوادههای تحت حمایت به چرخه فقر و فراهم شدن زمینه اشتغال و کار پسران زنان سرپرست خانوار در کنار خانواده و کمک به امرارمعاش خانواده عنوان کرد.
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