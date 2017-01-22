به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل مشارکت های اجتماعی به منظور حمایت روش‌مند و موثر از کارگاه های دانش افزایی و ارتقای مهارت اعضای سازمان های مردم نهاد جوانان کشور، طی نامه ای به مدیران کل ورزش و جوانان استان ها، فراخوان و اطلاع رسانی برگزاری این کارگاه ها را ابلاغ کرد.

رضا حجتی، مدیر کل مشارکت های اجتماعی جوانان در این ابلاغ از ادارات کل ورزش و جوانان استان ها خواسته است تا ضمن اطلاع رسانی این فراخوان، سمن های متقاضی برگزاری کارگاه های دانش افزایی و ارتقای مهارت و مدرسان پیشنهادی آن ها را صرفا از بین موضوعات ده گانه ذیل و در قالب فرم های شماره ۳۰۰ و ۳۰۱ پیوست این خبر، انتخاب و حداکثر تا ۱۵ بهمن ماه ۹۵ به این اداره کل ارسال کنند.

موضوعات ده گانه کارگاه های دانش افزایی و ارتقاء مهارت اضای سمن ها:

۱- « کار گروهی »

۲- « تفکر خلاق / نقاد و الگوهای حل مسئله »

۳- « برقراری ارتباط موثر و فنون مذاکره »

۴- « مدیریت فردی ( کنترل زمان، غم، شادی، خشم، استرس و ...»

۵- « آشنایی با مشارکت نهادمند اجتماعی و سازمان های غیر دولتی مردم نهاد جوانان»

۶- « طرحنامه نویسی»

۷- « گزارش نویسی »

۸- « روشهای جذب نیروهای داوطلب و مدیریت منابع انسانی در سازمان های مردم نهاد »

۹- « روش های تامین و مدیریت منابع مالی در سازمان های مردم نهاد »

۱۰- « الگوهای تصمیم گیری و رهبری در سازمان های مردم نهاد »