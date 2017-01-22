به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای انجمن های اسلامی دانش آموزان در پیامی فداکاری ها و شهامت آتشنشان ها را در فاجعه دردناک پلاسکو تحسین کرده و از درگاه خداوند متعال برای خانواده شهدا و ملت داغدار ایران آرزوی صبر میکنند.
متن پیام به شرح زیر است:
شهامت و فداکاری آتشنشانانی که در عملیات امداد و نجات مردم خود را در معرض خطر قرار دادند، دل و جان هر انسانی را به تحسین و ستایش معطوف میسازد.
این حادثه ی تلخ و تأسف برانگیز بار دیگر ضرورت توجه بیش از پیش به ایمنی ساختمانهای قدیمی در کشور را از سوی متولیان امر نشان داد.
اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان ضمن عرض تسلیت به خانواده جان باختگان و آرزوی صبر و سلامتی برای مصدومان این حادثه و تسلیت به مردم ایران، امیدوار است با اتخاذ تمهیدات مناسب، دیگر شاهد چنین حوادث تلخی نباشیم.
بی شک از جان گذشتگیها، شهامت و شجاعت عزیزان آتشنشان که همواره خالصانه جان عزیزشان را برای نجات دیگران به خطر میاندازند هیچگاه از اذهان تاریخ و ملت قدرشناس پاک نمیشود و انشاءالله در پیشگاه حضرت حق از اجر و ثواب والایی برخوردارند.
روح این مردان ایثارگر شاد و خداقوت به همه تلاشگرانی که در حال خدمت رسانی به مردم سرزمین علی الخصوص این فاجعه دردناک می باشند.
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