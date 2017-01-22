کجای دنیا اینطور برنامه ریزی می کنند/می ترسم کارم بجای دیگر بکشد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی پس از پیروزی یک بر صفر عصر یکشنبه تیمش برابر پیکان با اشاره به اتفاقی که در ساختمان پلاسکو رخ داده است گفت: به مردم بزرگ ایران تسلیت می‌گویم. هم جای تسلیت دارد و هم جای غرور ملی که چنین آدم های خدومی داریم. آتش‌نشان هایی که نشان دادند ایرانی دلاور است. آنها فرزندان ایران بزرگ بودند.

سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی ادامه داد: افرادی که این دیدار را دیدند قطعا لذت بردند. ما موقعیت های زیادی را از دست دادیم که جای تاسف دارد. البته پیکان هم در دقایق پایانی فشار ززیادی را روی دروازه ما آورد اما خط دفاعی ما نمایش خوبی داشت.

قلععه نویی با بیان اینکه تیمش به این سه امتیاز نیاز داشت تا شرایطش را در جدول بهتر کند به همزمان نبودن دیدارهای تیمش با پرسپولیس اشاره کرده و گفت: کجای دنیا این‌طور زمان‌بندی بازی‌ها عدالت است؟! ما باید با رقیب‌مان همزمان بازی کنیم، اگر عدالت است باید تعداد بازی‌هایی که پرسپولیس جلوتر از ما بازی کرده را ما جلوتر بازی کنیم و سپس بازی‌ها همزمان شود. نمی‌دانم چه مشکلی دارم که همیشه اولین‌ها برای ماست. اولین مربی بودم که از تیمم امتیاز کم شد.

سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی خاطرنشان کرد: آدم باید خدا را در نظر بگیرد و عدالت داشته باشد. از اینکه این کارها را می کنند گله دارم. تیم های دیگر را جریمه نقدی می کنند اما تیم قلعه‌نویی را جور دیگر تنبیه می‌کنند. فدراسیون و سازمان لیگ اگر عدالت دارند باید نشان دهند که فوتبال مهم است و من از این مسائل گله‌مندم. اگر دنبال عدالت هستند اگرنه که تمکین می‌کنیم چون می‌ترسیم کارمان به جاهای دیگر برسد.

وی در پایان گفت:‌ از عالیشاه و نوری تعجب می‌کنم که چطور گل نزدند. البته این را هم باید بگویم که دفاع ما هم عالی بازی کرد. امیدوارم اشتباه کرده باشم اما فکر می کنم داور یک ضربه پنالتی به سود ما نگرفت.