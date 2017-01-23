ترکیب نانوذرات و رادیودرمانی برای غلبه بر سرطان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، شرکت نانوبیوتیکس (Nanobiotix) دارای فناوری نانوذرات است که احتمالاً این فناوری بتواند برای تولید واکسن سرطان استفاده شود. این شرکت در حاشیه کنفرانسی به ارائه این موضوع پرداخته است.
نانوبیوتیکس اعلام کرد که در آزمایشهای پیش بالینی، با همکاری بیمارستان توماس جفرسون در شیکاگو نتایج جالب توجهی از تحریک سیستم ایمنی بدن بر علیه تومور سرطانی با استفاده از فناوری NBTXR۳ به دست آمده است.
السا بورگی از مدیران نانوبیوتیکس میگوید که این فناوری میتواند به یکی از سدهای موجود در مسیر استفاده از ایمنی درمان در مقابله با سرطان غلبه کند. بسیاری از سلولهای تومور سرطانی نمیتوانند موجب تحریک سیستم ایمنی بدن شوند؛ بنابراین روشهای درمانی مبتنی بر سیستم ایمنی برای درمان سرطان کم اثر هستند.
واکسن ضدسرطان را میتوان با استفاده از فناوری NBTXR۳ تولید کرد. نانوذرات NBTXR۳ را میتوان به صورت مستقیم به تومور سرطانی تزریق کرد؛ جایی که این نانوذرات میتوانند تابشهای یونیزه کننده را جذب کنند. با کاهش ابعاد تومور، به سادگی میتوان از طریق جراحی این تومور را از بدن خارج کرد.
این شرکت با همکاری بیمارستان توماس جفرسون آزمایشهایی انجام دادند که نشان داد NBTXR۳ نسبت به زمانی که تنها از رادیودرمانی استفاده شود، اثربخشی بیشتری در درمان سرطان دارد. در آزمایش دوم، این دو شرکت نشان دادند که بیمارانی که از ترکیب NBTXR۳ و رادیودرمانی استفاده کردند به صورت آماری شانس بیشتری برای زنده ماندن داشتند.
لورنت لوی از مسئولان شرکت نانوبیوتیکس اظهار داشت: دادههای اخیر بسیار جالب توجه است؛ چرا که نشان میدهد این فناوری مبتنی بر نانوذرات میتواند تغییر اساسی در روش درمان سرطان ایجاد کند. این نتایج یک همگرایی میان رادیودرمانی، ایمنی درمانی و NBTXR۳ نشان میدهد. براساس نتایج به دست آمده از این محصول، مسیرهای تازهای به سوی همکاری مشترک صنعتی ایجاد شده است.
این گروه نشان دادند زمانی که نانوذرات با روش رادیودرمانی ترکیب شود، شانس زنده ماندن در بیماران افزایش مییابد. نانوبیوتیکس نتایج یافتههای خود را در نشست سالانه انجمن ایمنی درمانی سرطان در مریلند ارائه کرده است.
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