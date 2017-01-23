ساخت رباتی برای پمپاژ خون به قلب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، اگر چه ساخت این ربات هنوز در مراحل اولیه است، اما با تکمیل آن می توان برای نجات جان افرادی که به ناگهان دچار سکته قلبی می شوند به سرعت اقدام کرد.

ربات یادشده توسط محققان دانشگاه هاروارد ساخته شده و ظاهر آن شبیه به آستینی با عضله های سیلیکونی است که به همان شکلی که عضله های قلب عمل می کنند، پیچ و تاب می خورد.

وجود هوای فشرده شده در این ربات حرکت عضلات را تسهیل می کند و موجب پمپاژ خون به داخل قلب می شود. این ربات به خوبی می تواند ریتم پمپاژ واقعی خون به قلب را هم حفظ کند. در آزمایش های به عمل آمده وقتی پمپاژ عادی خون به قلب یک خوک قطع شد، این ربات توانست این فرایند را به سرعت شبیه سازی کرده و جان خوک را حفظ کند.

فعلا تنها یک نمونه اولیه از این ربات طراحی شده و قرار است تحقیقات بیشتری بر روی آن به منظور بررسی شرایط انسان ها نیز صورت بگیرد. امروزه حدود ۴۱ میلیون نفر در سراسر جهان با مشکلات ناشی از سکته قلبی دست به گریبان هستند و ساخت ربات هایی از این دست می تواند به بهبود شرایط آنها کمک کند.