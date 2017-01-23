ثبت نام دستیاران تکمیلی تخصصی گروه پزشکی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون پذیرش دستیاران دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) سال۹۶ براساس مصوبات شورای آموزش پزشکی و تخصصی به صورت غیرمتمرکز و توسط دانشگاه های علوم پزشکی مجری برنامه آموزشی اجرا می شود.

در این دوره جهت تسهیل فرآیند ثبت نام و جلوگیری از تداخل بین دانشگاه های مختلف، ثبت نام این آزمون به صورت متمرکز از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی انجام می پذیرد. بررسی مدارک نیز توسط دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی انجام می شود.

سایر موارد از جمله طراحی سئوالات و برگزاری آزمون های کتبی، شفاهی به صورت منفرد یا ترکیبی از روش های OSCE و PMP، مصاحبه ساختارمند یا سایر روش های نوین ارزشیابی، تصحیح اوراق، بررسی به اعتراضات به عهده دانشگاه مجری برنامه آموزشی تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) است.

متقاضیان باید علاوه بر دارا بودن شرایط عمومی شرکت در آزمون ها (تایید صلاحیت عمومی طبق ضوابط شورای عالی انقلاب فرهنگی) مدرک دانشنامه تخصصی رشته پیش نیاز و یا گواهی قبولی آن از دانشگاهها یا مراکز مورد تایید وزارت بهداشت را داشته باشند.

اعضای هیات علمی رسمی (قطعی یا آزمایشی) برای تحصیل در دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) نیاز به گزینش عمومی مجدد ندارند.

در این دوره حداقل ۵۰ درصد ظرفیت هر رشته - محل به اعضای هیات علمی پیمانی، رسمی - آزمایشی، رسمی - قطعی دانشگاه های علوم پزشکی تعلق خواهد گرفت.

اعضای هیات علمی واحدهای علوم پزشکی دانشگاه آزاد مشمول استفاده از این مزایا شناخته نمی شوند.

کارکنان رسمی وزارتخانه ها، سازمان ها و یا نهادها در این دوره منحصرا در صورت موافقت سازمان متبوع به صورت داوطلب آزاد در آزمون شرکت کرده و در صورت پذیرش با پرداخت شهریه مجاز به ادامه تحصیل هستند و مورد پذیرش قرار می گیرند.

اعضای هیات علمی که در بخش تربیت کننده دستیار فلوشیپ فعالیت دارند مجاز به ثبت نام در همان برنامه فلوشیپ در همان دانشگاه نیستند. این افراد می توانند در برنامه های فلوشیپ که در بخش های دیگر اجرا می شود ثبت نام و در آزمون مربوطه شرکت کنند.

داوطلبان می توانند از ۳ تا ۲۰ بهمن ماه ۹۵ با مراجعه به سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی sanjeshp.ir و با توجه به رشته تخصصی پیش نیاز و در نظر گرفتن وضعیت شرکت در آزمون (عضو هیات علمی و آزاد) صرفاً یکی از رشته های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) را انتخاب و ثبت نام کنند.

پس از ثبت نام و انتخاب رشته، تغییر رشته به هیچ عنوان مجاز نیست.

هزینه ثبت نام ۵۰۵ هزار ریال (۵۰ هزار و ۵۰۰ تومان) است که از طریق اینترنتی قابل پرداخت است. سایر مدارک ثبت نام نیز باید پس از اسکن، به صورت اینترنتی ارسال شود.

کارت ورود به جلسه آزمون در روز سه شنبه و چهارشنبه ۱۹ و ۲۰ اردیبهشت ماه ۹۶ از طریق سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی توزیع می شود.

آزمون در دو مرحله کتبی و شفاهی (صورت منفرد یا ترکیبی از روش های OSCE و PMP، مصاحبه ساختارمند یا سایر روش های نوین ارزشیابی و اختصاصی مرتبط با رشته خود) برگزار می شود.

آزمون کتبی در روز پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه ۹۶ (در یک مکان در هر دانشگاه و راس ساعت ۹ صبح) و آزمون شفاهی تمامی رشته ها از تاریخ ۲۳ تا ۲۵ اردیبهشت سال ۹۶ برگزار می شود.

شروع دوره افراد پذیرفته شده اول مهرماه ۹۶ است.

پذیرش نهایی از طریق معدل گیری نمره آزمون کتبی با ضریب ۲ و آزمون شفاهی با ضریب ۱ و رعایت تمامی مقررات صورت می گیرد.